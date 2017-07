Soutien aux activités sportives au Nord : Le stade provincial de Gourcy sera réhabilité

La finale de 1ère édition de la « Coupe Birgui Julien Ouédraogo pour la cohésion sociale et le développement » a connu son dénouement au stade provincial de Gourcy au Zondoma le weekend écoulé. C’est l’équipe des secteurs de Gourcy qui a remporté le trophée (1-0) au détriment de celle des quarante villages de la commune. A l’occasion, le ministère des sports et loisirs a annoncé la normalisation du stade de Gourcy pour début 2018.

La pratique sportive dans la province du Zondoma est certes une réalité mais elle reste confrontée au manque d’infrastructures. Le stade provincial construit par l’Etat sur le fonds des « Engagements nationaux » a vu sa tribune décoiffée par un vent violent depuis 2014, privant la jeunesse d’un joyau pour la promotion du sport. A la faveur de la finale de la coupe Birgui Julien, Collette Ouédraogo conseillère technique au ministère des sports et loisirs représentant le premier responsable du département des sports a annoncé la normalisation du stade de Gourcy en 2018 par la pause d’un gazon synthétique et la réfection de la toiture de la tribune et des gradins.

L’Association Sportive du Zondoma (AS/Z) en gestation

Le tournoi dont l’objectif affiché est d’offrir un cadre propice à la jeunesse sportive des cinq communes du Zondoma pour l’émergence de talents footballistiques a tenu ses promesses. En effet, la mobilisation des amoureux du football lors des éliminatoires malgré les conditions peu favorables est la preuve de la volonté des populations à assoir une équipe qui représentera la province dans le Faso-foot. Pendant un mois, six équipes réparties dans deux poules issues des communes de Gourcy, Bassi, Boussou, Lèba et Tougo ont rivalisé de talents.

A en croire la commission technique, sur l’ensemble des matchs joués, 22 buts ont été marqués sans la moindre contestation tout au long de la compétition. La meilleure attaque est celle de l’équipe des secteurs de Gourcy avec une dizaine de buts dont 5 de Guira Souleymane classé meilleur buteur du tournoi. C’est dans la joie et l’espérance des amoureux du football que le directeur provincial des sports Nongnogo Ousmane a indiqué que le tournoi a permis d’identifier 25 talents pour constituer l’équipe provinciale qui porterait le nom de AS/Zondoma.

Un soutien qui rassure

La finale de la coupe dont Pascal Y. Ouédraogo est le promoteur s’est joué au stade provincial du Zondoma. Elle a été placée sous le patronage du ministre des sports et loisirs représenté par la conseillère Collette Ouédraogo, le parrainage du ministre de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles le Dr Smaïla Ouédraogo, le Co parrainage du gouverneur de la région du Nord Hassane Sawadogo. Outre la présence effective de ces personnalités, l’on pouvait remarquer la présence de Naaba Baongo chef coutumier du canton de Gourcy, des autorités politiques, administratives, religieuses de la province et bien d’autres invités et pas des moindres.

Dans les interventions avant le match, Dr Smaïla Ouédraogo a félicité tous les acteurs et a encouragé l’Association pour le Développement participatif et son coordonnateur Issifou Bissiri, porteur de l’initiative de la coupe Birgui Julien Ouédaogo pour l’esprit de cohésion et d’unité a prévalu tout au long de la compétition. En sa qualité de parrain, le ministre de la jeunesse s’est engagé à s’investir pour l’aboutissement de la réfection du stade de Gourcy. Cet engagement a été accueilli avec joie par le monde sportif du Zondoma et par Pascal. Y Ouédraogo, initiateur de la coupe qui du reste estime avoir atteint l’objectif du tournoi.

Au terme d’un match très engagé et plaisant, l’équipe des secteurs de Gourcy a marqué sa suprématie en battant son adversaire de Gourcy département par le score de 1 but à 0. Gourcy commune s’adjuge le trophée et empoche une enveloppe de 150.000 CFA et des jeux de maillots. Les autres équipes (Lèba 6ème Tougo 5ème Bassi 4ème Boussou 3ème Gourcy département 2ème) ont reçu chacune des sommes en espèces et des équipements sportifs offerts par le promoteur et des donateurs en guise de soutien. Vivement que l’élan qui est amorcé se poursuive pour une véritable assise d’une équipe provinciale de football.

Yann Nikièma

Lefaso.net