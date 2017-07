Les 28 et 29 juillet 2017 dans la salle de conférences de Ouaga 2000 • lundi 24 juillet 2017 à 09h32min

Sous le Haut patronage de Son Excellence Monsieur Paul Kaba THIEBA, Premier Ministre, chef du gouvernement,

Sous la co-présidence de Monsieur Pengdwendé Clément SAWADOGO Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale et Monsieur Siméon SAWADOGO Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation,

Sous le parrainage de Madame Metsi MAKHETHA, Représentante résidente du PNUD au Burkina Faso,

L’Union Nationale des Administrateurs civils du Burkina Faso (UNABF), organise son premier symposium d’Etat du vendredi 28 au samedi 29 juillet 2017 dans la salle de conférences de Ouaga 2000 .

Thème « Quelles réformes pour une administration publique efficace et efficiente : priorités et agenda ».

Avec la participation de l’Amicale des Administrateurs Civils du Sénégal et de l’Association Nationale des Administrateurs Civils du Bénin

Au programme,

Vendredi 28 juillet 2017

9H : Cérémonie officielle d’ouverture présidée par son Excellence Monsieur le Premier Ministre,

10H- 17H : Communication sur le thème de la rencontre, suivi des travaux en ateliers

Samedi 29 juillet 2017

Communications de la CARFO sur le régime de prévention sociale des agents publics

Cérémonie de clôture