Décès de Madame DERRA Née KOUANDA Mariam : Remerciements

La famille de feu DERRA Salifou à Koné,

El Hadj DERRA Moustapha, ses frères et sœurs à Poécé,

DERRA Madi, ses frères et sœurs à Koné,

KOUANDA Boukaré et famille à Ouagadougou,

El Hadj DERRA Rasmané et famille à Bobo-Dioulasso,

El Hadj DERRA Saïdou dit Saïd Finance et famille à Nonsin, Ouagadougou,

El Hadj DERRA Harouna et famille à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou,

El Hadj KOUANDA Daouda, ses frères et sœurs à Ouagadougou,

KOUANDA Omar dit Marou Bila, ses frères et sœurs à Zerkoum,

SANFO Alidou et famille à Ouagadougou,

La famille RAMDE à Imasgho,

La famille OUEDRAOGO à Boussé,

La famille DERME à Koudougou et Ouagadougou,

Les enfants :

LE COLONEL DEKA MAHAMADY ET FAMILLE A OUAGADOUGOU,

L’INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DES DOUANES DERRA MOUMINI ET FAMILLE A OUAGADOUGOU,

MADAME YAMEOGO NEE DERRA SALAMATA ET FAMILLE A OUAGADOUGOU

Les petits enfants : Farida, Rachid, Assiya, Shakira, Shaida, Gloria Amira, Naima ;

Les familles alliées :

KOULDIATI, KALMOGHO, YAMEOGO, OUANGA, KABORE,

remercient du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin leur ont manifesté leur compassion et leur soutien spirituel, moral, matériel et financier lors du rappel à Dieu le 20 juin 2017, de l’inhumation le 21 juin et du Doua le 02 juillet à Ouagadougou de leur fille, épouse, mère, sœur, tante, belle-sœur, belle mère et grand-mère,

Madame DERRA Née KOUANDA Mariam

Ces remerciements vont en particulier à :

Sa Majesté le Larlé Naba,

Sa Majesté le Naba Kougri de Malviré,

Sa Majesté le Naba Koanga de Kindi,

Sa Majesté le Naba Koanga de Koné,

La communauté musulmane,

Monsieur le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants,

Monsieur le Directeur de Cabinet du Président du Faso,

Le Chef d’État-Major Général des Armées et tous les frères d’arme,

Monsieur le Directeur Général des Douanes et son personnel,

Monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Douanes et son personnel,

Monsieur Saidou BOUDA, Administrateur à la Banque Mondiale à Washington,

Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre-Sud,

Madame le Gouverneur de la Région du Centre-Ouest,

L’Honorable Raphael KOAMA, Député à l’Assemblée Nationale,

Monsieur le Directeur Général de COTECNA et son personnel,

Monsieur le Directeur Général de la SOGESY et son personnel,

Monsieur le Directeur Général du Guichet Unique du Foncier,

La délégation de la Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’artisanat à Ouaga Inter,

La délégation du Conseil Burkinabè des Chargeurs à Ouaga Inter,

Le personnel de la Clinique Philadelphie,

Le personnel du CMA Paul VI,

Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Manga,

Monsieur le Procureur du Faso, près le tribunal de Grande instance de Manga,

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,

Monsieur GUIRO Ousmane, ancien Directeur Général des Douanes,

Monsieur Kyekieta Joseph, ancien Directeur Général Adjoint des Douanes,

Docteur DRAVE Alassane au CHR de Ouahigouya,

La délégation de Koudougou,

Monsieur le Maire de la commune de Kindi et sa délégation,

Monsieur le Maire de la commune de Siglé,

Monsieur le Maire de la commune de Tanghin-Dassouri,

La délégation de Nanoro,

Les ressortissants de la commune de Kindi,

La délégation de Manga,

Les Opérateurs économiques,

Les Transitaires et Commissionnaires en douane agréés,

L’Association Burkinabè des Douaniers à la Retraite,

La délégation de la Jeune Chambre Internationale Ouaga Synergie,

Les voisins et jeunes de la Patte-d’oie et de la Zone Une de Ouagadougou.

Les amis et connaissances de la famille,

La famille s’excuse auprès de tous ceux dont les noms n’ont pu être cités.

Que Dieu, dans son infinie bonté vous comble de grâces et vous rende au centuple vos bienfaits.

PAIX A SON AME