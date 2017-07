Travaux à haute intensité de main d’œuvre à Ouahigouya : Des femmes rejettent un recrutement de la mairie

Elles étaient plusieurs centaines à converger vers la mairie à la suite du recrutement HIMO pour le compte de la mairie qui s’est déroulé à la maison des jeunes et de la Culture de Ouahigouya le weekend dernier. Les femmes ayant pris part au recrutement et qui n’ont pas été retenues ont dénoncé le mode de recrutement qu’elles ont qualifié de « mafieux. »

Ce sont des femmes visiblement remontées, déterminées à se faire entendre qui ont été à la rencontre de Boureima Basile Ouédraogo, maire de Ouahigouya. Pour les femmes, l’équipe de la mairie qui a organisé le recrutement n’a pas été à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. En effet, elles accusent les recruteurs d’avoir trainé avec les inscriptions (deux semaines), ce qui, selon elles, a favorisé le développement d’une certaine corruption dans les secteurs de la ville.

Par rapport au tirage qui a eu lieu en fin de semaine dernière, les mécontentes s’insurgent contre le manque de transparence et annoncent par la même occasion que seulement 13 femmes ont été retenues sur un total de 300 postes à pourvoir. Fatimata Ouédraogo, porte-parole des manifestantes va plus loin en indiquant qu’elle connait des femmes qui n’ont pas pris part au tirage et qui sont admises, ce qui de son point de vue dénote de la « magouille » dans le recrutement. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Yann NIKIEMA

Lefaso.net