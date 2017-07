Institut des sciences : 42 élèves-professeurs primés

C’est dans un contexte d’innovation que s’est tenue cette année la journée de l’excellence de l’Institut des sciences. En effet, l’institut a aadopté une nouvelle politique de formation qui consacre une phase théorique de trois ans et un stage d’un an. Une réforme qui s’imposait selon le Pr Adjima Thiombiano, directeur général de l’IDS, après une évaluation du niveau de performance des professeurs sortis de l’IDS sur le terrain. Cette évaluation a permis de constater des lacunes relatives aux connaissances fondamentales des professeurs issus de l’IDS. Les curricula ont même été révisés en vue de combler ces lacunes.

Taux de succès satisfaisant

Malgré les difficultés qui ont émaillé l’année académique 2016-2017, l’IDS a pu exécuter tous ses programmes d’enseignement et d’évaluation avec des résultats satisfaisants selon le directeur général de l’institut. Ainsi, les résultats enregistrés au Certificat d’aptitude au professorat des collèges d’enseignement général est de 90,47% et celui du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement supérieur est de 100%. De quoi réjouir le directeur général et son conseil d’administration.

Pour cette édition 2017 de la journée de l’excellence, 42 prix ont été décernés aux élèves-professeurs les plus méritants. Des prix qui vont des ordinateurs portables aux tablettes, en passant par des kits offerts par les partenaires de l’IDS.

Koudougou Grégoire, lauréat et en fin de formation Maths-Physique-Chimie se dit heureux d’avoir été primé au cours de cette journée de l’excellence. Etant en fin de formation, il se dit prêt à aller servir là où il sera affecté.

Etre des agents de développement

Le Mogho Naaba, parrain de la cérémonie, représenté par le Poe Naaba a prodigué quelques conseils à ses filleuls. Il les exhorte ainsi à se consacrer au système éducatif et à servir de bons modèles pour les enfants dont ils auront la charge en tant qu’éducateurs. « Cela est très important à notre avis, car il est scientifiquement démontré que l’enfant apprend par imitation. », Insiste-il.

Une journée de l’excellence qui a failli ne pas se tenir

C’est quelques jours après la crise survenue le lundi 17 juillet 2017 à l’IDS que s’est tenue l’édition 2017 de la journée de l’excellence. Une édition qui a donc failli ne pas se tenir, à en croire le directeur général au regard du climat qui prévalait au sein de l’institut.

En effet, après la proclamation des résultats, des élèves-professeurs ont manifesté, pour exprimer leur mécontentement suite à l’exclusion de certains de leurs camarades pour insuffisance de résultats. Le directeur et certains de ses collaborateurs auraient même été séquestrés durant cinq heures.

Une manifestation qui n’a pas du tout été du goût du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Alkassoum Maïga. Il a au cours de la cérémonie et plusieurs minutes durant, fustigé le comportement de ses futurs enseignants qui ne montrent pas selon lui un comportement exemplaire, alors qu’ils seront chargés d’éduquer et d’instruire des enfants qui leur seront confiés. « Quand on rentre dans la vie active, on doit avoir un comportement digne, on doit s’inscrire dans la droiture et dans le respect des règles et des normes de l’enseignement supérieur. », souligne-t-il. Il a néanmoins tenu à féliciter les lauréats ainsi que l’ensemble du corps enseignant et du conseil d’administration de l’institut qui ont travaillé de sorte à achever dans les délais l’ensemble des programmes d’enseignement.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net