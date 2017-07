Championnat mondial de Hand-ball U21 : Quatre matchs, quatre défaites pour le Burkina Faso

LEFASO.NET | Jude Kiénou (Stagiaire) • mardi 25 juillet 2017 à 00h19min

Après les deux premières défaites face à la Tunisie et à la Macédoine, les étalons ont encore démontré qu’ils sont les petits poucets de leur groupe au championnat mondial de handball U21. En effet, ils ont été battus respectivement par l’Espagne et le Brésil par le score de (38-12) et (17-37).