Karfa TRAORE dit Théophane (94 ans) : « C’est avec mon Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires que je fus commissaire de police en 1984 »

Karfa TRAORE dit Théophane est le fils de Kaba et de Hawè COULIBALY. A l’état civil il est né en 1932 à Solenzo mais selon ses dires il aurait vu le jour en 1924. Marié avec Kabou Coulibaly dite Blandine fille de Nado et de Mifia Coulibaly âgée aujourd’hui de 81 ans mais qui dit en avoir plus. Ce couple a eu comme progéniture 9 enfants, 28 petits-fils garçons et filles confondus. Désiré Traoré, actuel député-maire de la commune urbaine de Solenzo dans les Banwa fait partie des 9 enfants. A bien regarder ce couple, en dépit de leur âge avancé, ces deux quadragénaires se vouent encore un amour et un respect mutuel comme si c’était aux premiers jours.

Mince, taille élancée dans son manteau, un képi sur la tête avec sa canne en main, Karfa dit Théophane Traoré se rend toujours à l’église à pied. Il y a deux années de cela, il ramenait toujours du fagot de la brousse sur son vélo. Pour certains, il vendait ce bois mais il a vite démenti que c’était pour les petits besoins de la famille et il le faisait par plaisir. Aujourd’hui avec une vision réduite et un physique diminué il a dû abandonner cette activité pour se contenter de ses marches quotidiennes. Sur le secret de leur longévité, ce couple est catégorique : une alimentation faite de tô et de sauce de feuilles sans les ingrédients modernes.

Pour le vieux Karfa Théophane, la patience serait la qualité première pour préserver l’unité et l’entente dans un couple. Une qualité que lui et Kabou Blandine ont inculquée à leurs enfants avec rigueur, toute chose qui les rend fiers de leur progéniture. Pour ce qui est de Désiré Traoré le député-maire de Solenzo, les deux parents le trouvent véridique, honnête et courageux car il n’hésite pas à dire ce qu’il pense à autrui. Et cela est en lui depuis sa naissance. Malgré tout, ils gardent une modestie impressionnante et ne se laissent pas emporter par les titres de leurs fils. Au contraire, ils se disent souvent gênés de s’entendre appeler parents d’un député-maire. C’est certainement cette modestie qui a amené le vieux à ses derniers vœux : « Je souhaite une mort tranquille à domicile avec des obsèques sans beaucoup de tapages ».[ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

David Demaison NEBIE

Lefaso.net