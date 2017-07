5e édition des JEFOSP : La qualité de la formation des enseignants au cœur des échanges

L’Ecole normale supérieure de l’Université de Koudougou (ENS/UK) a accueilli du 18 au 20 juillet 2017, la 5e édition des Journées d’échanges sur l’éducation, la formation, l’orientation/insertion scolaire et professionnelle (JEFOSP). Une activité qui a connu la participation d’éminentes personnalités venues d’universités sœurs d’Allemagne et du Mozambique.

C’est sous le thème : « Enseignement technique et formation professionnelle (ETFP) et développement économique et social », que s’est déroulée à l’ENS/UK, la 5e édition des JEFOSP. Durant ces 72h, le thème principal éclaté en sous-thèmes à savoir « la qualité de la formation (ETFP) », « la création d’emploi et l’auto-emploi » et « quelle contribution de l’enseignant à la création de l’emploi ? », ont été décryptés par des hommes et femmes d’expériences du pays des Hommes intègres. Sans oublier ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement de Koudougou pour un partage d’expériences comme le Pr Martin Hartman (Université technique de Dresde), le Pr Brigida Singo (Université de Maputo) et le Pr Ulrike Johonnsen (Université de Frensburg).

Pour les porteurs de ces journées, Souleymane Coulibaly (enseignant à ENS / UK) et Dr Wendkouni Eric Sawadogo (enseignant à l’Université technique de Dresde), une fois de plus ce fut l’occasion de donner la bonne et la juste information aux formés et aux parents d’élèves sur les opportunités que peuvent offrir les filières technique et professionnelle. « Je suis très satisfait parce que la participation a été assidue. On a eu des élèves-professeurs, des enseignants et l’organisation a été faite par l’ENS cette année », a laissé entendre Dr Sawadogo. Son souhait est de rétrocéder toute l’organisation des JEFOSP dans les années à venir à l’Ecole normale supérieure. Une idée qui n’est pas pour déplaire au Directeur de l’ENS/UK Joseph Lompo. Surtout que son école est la référence nationale en matière de formation des enseignants pour l’enseignement technique et professionnelle.

Un master pour la filière technique

Grâce à la coopération, la 5e édition JEFOSP a marqué un tournant décisif pour son ancrage en accouchant d’un master. Quoi de plus normal pour le Pr Jean-Claude Bationo, Vice-président chargé de la recherche et de la coopération internationale de l’Université de Koudougou, de se réjouir, lui qui a lancé officiellement le projet de master dont les cours débutent en octobre 2017. Ce Master en technique et formation professionnelle à l’ENS/ UK est ouvert en coopération avec l’Université Technique de Dresde (Allemagne) et l’Office allemand d’échanges universitaires. Il se veut une aubaine pour les enseignants des filières techniques et professionnelles, doté d’une licence et du Certificat d’aptitude en enseignement technique (CAET)/Certificat d’aptitude de professeur en enseignement technique (CAPET) d’acquérir plus de connaissances.

Pays technologiquement en avance, l’Allemagne à travers l’Université technique de Dresde, où officie le Pr Hatman (responsable de la formation en technique métallique et didactique professionnelle), souhaite apporter sa pierre à l’édification d’une formation technique et professionnelle de qualité à la pointe de la technologie et pour les besoins du moment. « Le débat est aussi présent en Allemagne. Comment former les jeunes afin qu’ils puissent s’insérer et répondre aux besoins du marché. C’est cette réflexion qui nous a amené à nous intéresser à ce qui se passe ici pour un partage d’expérience », a-t-il confié. Car, ajoute-t-il, « la qualité ne peut se développer qu’à partir de la formation des enseignants ».

En rappel, la 1ère édition des JEFOSP a eu lieu en 2013. Elle se veut un cadre de rassemblement des Jeunes, élèves, étudiant(e)s, parents d’élèves, enseignant(e)s, encadreurs pédagogiques, écoles et centres de formation, actrices et acteurs de la formation. Afin de trouver des solutions idoines aux difficultés qui minent le secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Marcus Kouaman

Lefaso.net