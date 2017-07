Littérature burkinabè : Abdoulaziz Ouédraogo à dédicacé « Dompter le trac et Parler en public avec aisance »

C’est en présence de la déléguée régionale Ouest du Conseil supérieur de la communication (CSC) Francine Ouédraogo, du directeur de la RTB2 Bobo, d’amis et confrères journalistes qu’Abdoulaziz Ouédraogo le Coach a dédicacé son livre « Dompter le trac Parler en public avec aisance ».

Préfacé par Yacouba Traoré, essayiste et enseignant en journalisme, « Dompter le trac et Parler en public avec aisance » est une œuvre de 167 pages éditée en mars 2017 à Citecom Editions. Avec des expériences et des exemples concrets, l’œuvre donne une quarantaine de conseils simples, pratiques et immédiatement applicables qui permettent de vaincre la peur de parler en public. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Haoua Touré

Lefaso.net