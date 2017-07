LeFaso.net : Qui est Issa Ouédraogo ?

Issa Ouédraogo est enseignant, Instituteur Principal actuellement directeur de l’école « A » du village de Lilbouré , je suis marié et père de quatre enfants.

LeFaso.net : Qu’est-ce qui vous a motivé à vous positionner pour diriger la commune ?

Ma motivation est avant tout liée à une réalité qui est que Zogoré connait des crises de gouvernance qui du reste perdurent. Cette situation qui entrave le développement de notre localité nous a amené à réfléchir en tant que fils de cette collectivité et nous convaincre que nous pouvons apporter notre modeste contribution en proposant une autre alternative pour une résolution des problèmes vécus par les populations.

LeFaso.net : Quelle lecture vous faites de votre choix à la tête de la mairie ?

Je suis un militant du Mouvement du peuple pour le Progrès (MPP) qui croit en la démocratie et aux possibilités de développement de ma localité à travers la politique. Mon choix est avant tout une volonté des populations qui ont trouvé en moi la personne apte à représenter le parti pour diriger la commune. Cette volonté du parti et des militants a été entérinée par un vote massif pour ma personne par les élus le jour de la mise en place du bureau du conseil municipal.

LeFaso.net : Tout le bureau du conseil municipal est MPP, pourquoi n’avoir pas accordé des postes à l’opposition au regard du climat qui prévaut dans la commune ?

C’est vrai que le bureau est totalement composé de conseillers de mon parti le MPP. Cela est regrettable toute analyse faite car en réalité, le souhait du MPP était de composer avec les conseillers de l’opposition. La réalité aussi qu’il convient de souligner est qu’aucun des partis de l’opposition n’a daigné nous approcher pour manifester son désir de travailler avec nous au sein du bureau du conseil municipal.

Le jour des votes, contre toute attente, après l’élection du maire et des deux adjoints, les 11 conseillers de l’opposition ( ADF/RDA, UPC) ont claqué la porte alors qu’il restait encore six postes à pourvoir. Cette situation inattendue nous a obligés à poursuivre sans nos adversaires politiques la formation du bureau, dans la mesure où nous avons la majorité requise (20) pour continuer le vote.

LeFaso.net : Quelles sont alors vos ambitions et priorités pour cette collectivité ?

Zogoré connait des crises liées à cette question politique depuis belle lurette. Pour ma part, l’objectif fondamental est de travailler à réconcilier Zogoré avec lui-même car pour parler de développement il faut que les populations puissent regarder dans le même sens, se parler. Nous allons œuvrer pour cela d’abord à instaurer une paix véritable par le dialogue, renforcer la cohésion sociale pour un développement durable. Du point de vue développement il faut avouer que tout est prioritaire dans

cette commune rurale. Figurez-vous que nous n’avons que trois CSPS (Centre de santé et de promotion sociale, ndlr) qui fonctionnent raisonnablement pour toute la commune, notre volonté est de transformer progressivement le CSPS de Zogoré en centre médical pour la prise en charge de certaines pathologies sans se déplacer à Ouahigouya surtout que l’état de la route laisse à désirer. Au niveau de l’éducation, il y a des urgences liées aux classes sous paillotes, aux infrastructures inexistantes etc. Nous allons au cours de notre mandat travailler à résoudre toutes ces préoccupations de l’heure.

LeFaso.net : Comment vous comptez y parvenir quand on sait que la majorité de la population se reconnait dans l’opposition à Zogoré centre (chef-lieu) où votre parti n’a recueilli seulement qu’une centaine de voix à la dernière élection ?

Les défis sont colossaux et pour permettre à notre commune d’amorcer son développement, nous osons compter sur la participation citoyenne. Au-delà de la sensibilisation qui sera faite, nous allons mettre à contribution les ressortissants de la commune résidant dans d’autres localités du Burkina et ceux de la diaspora. Nous allons activer le levier de la coopération décentralisée, surtout le jumelage avec Linselles (France) et Willich (Allemagne). Comme nous avons un plan Communal de Développement (PCD) qui du reste était en hibernation du fait que Zogoré était en délégation spéciale, nous allons évoluer vers sa mise en œuvre effective en élaborant des plans annuels d’investissement et solliciter l’accompagnement de l’Etat et de nos partenaires au développement.

LeFaso.net : Les populations attendent avec impatience la résolution des problèmes de lotissement que vos prédécesseurs vous ont légués. Comment comptez-vous venir à bout de cette épineuse question foncière ?

La question du lotissement à Zogoré est une réelle préoccupation de l’autorité communale que j’incarne et des populations. Dans la concertation, nous allons nécessairement trouver des solutions idoines. Nous attendons la levée par l’Etat de la suspension liée aux lotissements, en attendant nous allons nous préparer pour en finir définitivement en son temps avec cette angoisse du foncier à Zogoré qui ne trouve pas de résolution depuis plus d’une décennie.

LeFaso.net : Un dernier mot à l’endroit des populations et des acteurs politiques de Zogoré ?

Aux populations, nous lançons un message de paix et souhaitons que la population de Zogoré communique davantage dans un esprit d’entente et de réelle volonté de construction. En ma qualité de maire de toute la population sans distinction partisane, j’invite particulièrement nos adversaires politiques à se joindre à nous pour assurer le développement local, c’est vraiment un coup de cœur. Nous profitons remercier les autorités administratives, coutumières, les populations, les acteurs politiques, les hommes de médias qui ont tous œuvré pour que les élections se déroulent bien afin de permettre à Zogoré de s’insérer dans le cercle des communes qui veulent émerger pour le bien-être des populations.

Propos recueillis par Yann NIKIEMA