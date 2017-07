Projet de la fibre optique : La Banque mondiale a visité des infrastructures à Manga et Ouagadougou

Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, Pierre Laporte, a visité, ce samedi 22 juillet 2017, deux infrastructures réalisées dans le cadre du Projet régional d’infrastructures de communication en Afrique de l’Ouest, composante Burkina Faso (PRICAO-BF). Il s’agit du point d’accès au réseau fibre optique de Manga et du point d’atterrissement virtuel implanté à Ouagadougou. Il avait à ses côtés Mme le ministre du développement de l’économie numérique et des postes, Hadja Fatimata Ouattara.

Le vendredi 14 octobre 2016 à Manga, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, lançait les travaux de construction de la liaison à fibre optique entre Ouagadougou-Pô-frontière du Ghana avec une bretelle Manga-Bagré Pôle. Financé à environ 5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, ce projet entre dans le cadre du Projet régional des infrastructures de communication de l’Afrique de l’Ouest composante Burkina Faso (PRICAO-BF) dont l’objectif est d’améliorer la connectivité régionale et internationale et de la rendre à un coût accessible au gouvernement, aux entreprises et aux citoyens. Dix mois après le lancement des travaux, le principal bailleur de fonds est de retour sur les lieux pour visiter les infrastructures réalisées par la société HUAWEI.

Capacité maximale de 1600 Gb/s

Les visiteurs à l’intérieur de la salle abritant les équipements à Manga

A Manga, la délégation conduite par le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, Pierre Laporte, et Mme le ministre du développement de l’économie numérique et des postes (MDENP), Hadja Fatimata Ouattara, s’est rendue à l’hôtel de ville. C’est là que se trouve le point d’accès au réseau fibre optique. Des points du même type ont été construits à Kombissiri, Pô, Dakola, Bagré et Bitou. Selon le guide du jour, Marcel Kébré, directeur des infrastructures au MDENP, c’est à partir de ce point que les opérateurs pourront venir se raccorder pour desservir le très haut débit à leurs clients.

« Actuellement, le réseau est en phase de supervision actuellement et il sera en phase d’exploitation d’ici mi-septembre. La capacité installée pour l’international est de 40 Gb/s et au niveau national elle est de plus de 100 Gb/s. Mais l’équipement supporte plus de 1 600 Gb/s », a expliqué le directeur des infrastructures. A l’en croire, les équipements installés par le géant Huawei sont de dernière génération et grâce à une carte connectée au centre du contrôle du réseau implanté à Ouagadougou, il est possible d’optimiser les performances du réseau.

Formation des techniciens

Marcel Kébré, directeur des infrastructures au MDENP lors de la présentation des équipements à Manga

Pour ce qui est du transfert de compétences, M. Kébré a également indiqué que cinq techniciens burkinabè ont reçu une formation de deux semaines en Chine à l’issue de laquelle, ils sont désormais capables de résoudre les problèmes qui surviendraient et de configurer les équipements. Une autre formation sera organisée à Manga au mois d’août et concernera dix autres techniciens.

Exploitation du point d’atterrissage virtuel attendu pour fin 2017

De Manga, la délégation a mis le cap sur Ouagadougou, précisément au ministère de l’agriculture qui abrite le point d’atterrissement virtuel. Selon toujours le directeur des infrastructures du MDENP, il s’agit en termes clairs d’un point unique d’accès à la capacité internationale transportée par les câbles sous-marins. « C’est comme le port sec de Bobo-Dioulasso », a-t-il imagé.

Une vue des équipements au point d’atterrissement virtuel à Ouagadougou

Pourquoi est-il logé dans l’enceinte du ministère ? Selon le technicien, au montage du projet, le point d’atterrissement virtuel devait être logé sur le site du technopôle, un autre projet du MDNEP qui sera implanté dans la sortie sud de Ouagadougou. Le processus d’acquisition du terrain de ce technopôle étant en cours et pour ne pas retarder la mise en œuvre de ce point d’atterrissement virtuel, le ministère du développement de l’économie numérique et des postes a donc choisi de le loger au ministère de l’agriculture, à Ouaga 2000. « Ce n’est pas un point temporaire car il a été aménagé suivant les règles. Quand le site du technopôle sera acquis, nous allons garder ce nœud comme nœud de secours », a précisé M. Kébré.

Hdja Fatimata Ouattara-Sanon, ministre du développement de l’économie numérique et des postes

Satisfait de l’avancement du PRICAO au Burkina Faso, Pierre Laporte s’est dit confiant que le projet atteindra ses objectifs et permettra le désenclavement du Burkina Faso au niveau de la communication. Mme Hadja Fatimata Ouattara a indiqué que l’exploitation de ce point d’atterrissement virtuel d’une capacité de 5 Gb/s est prévu pour fin 2017. Et si le Burkina Faso obtient un autre coup de pouce de la Banque mondiale, cette capacité sera doublée d’ici le premier trimestre de 2018.

