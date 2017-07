Journée de l’excellence dans la province des Banwa : De nombreux prix pour susciter l’effort chez les dormeurs

Ils sont venus de loin (Nouna, Tansila, Sanaba, Kouka, Balavé) en bravant l’état des routes pour être à l’école ‘A’ de Solenzo, le lundi 17 juillet 2017, pour célébrer la journée de l’excellence. Certains ont failli même se faire emporter par les eaux des pluies diluviennes. Parmi eux, les autorités provinciales, les corps constitués, les encadreurs, les responsables coutumiers et religieux, les enseignants, les élèves, les syndicats, les associations des parents d’élèves et les mères éducatrices, la population pour magnifier les lauréats. Leur présence, au-delà de l’honneur, est le témoignage vivant de leur attachement aux questions éducationnelles qui sont non seulement un impératif de développement, mais surtout un droit fondamental pour tout être humain. Cette cérémonie a tenu sa promesse grâce à l’OCADES-Nouna. C’est l’Abbé Abel Traoré, le Coordinateur de PDI qui a représenté le parrain. Sa délégation et lui ont été remerciés pour ce qu’ils font pour l’éducation dans la province des Banwa.

Réunis le lundi 17 juillet 2017, pour magnifier l’excellence, cette cérémonie a donné une occasion de réaffirmer le rôle combien important de l’émulation dans l’efficacité de notre système éducatif. En effet, plusieurs études montrent que de multiples facteurs influents sur la qualité et l’efficacité des enseignants dont l’incitation à l’émulation, c’est-à-dire les prix d’excellence. C’est pourquoi, la direction provinciale des Banwa, ambitionne l’amélioration, la qualité et l’efficacité de l’enseignement, de susciter en ses élèves et enseignants le goût d’apprendre et de continuer à se former. Dans la poursuite de cette ambition : « Il est nécessaire de reconnaître et de magnifier le mérite de ceux ou celles qui se distinguent par la qualité de leur travail », a martelé, Dramane Dermé (DPEPPNF).

Pour ce faire, il a été heureux d’informer que la direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle des Banwa, n’est pas orpheline. Elle bénéficie de l’appui d’un partenaire sûr et fiable, le programme de développement intégré de l’OCADES-Nouna. « Voilà depuis près de cinq ans, que notre partenaire œuvre à nos côtés pour faire reculer d’avantage les frontières de l’ignorance. L’appui du partenaire a permis cette année encore de renforcer les capacités des acteurs dans les communes de Sanaba, de Solenzo ; de faire la promotion du sport et de la culture à l’école et de tenir cette journée de l’excellence » a-t-il ajouté. Cet appui dont bénéficie la direction des Banwa depuis 2012 à contribuer pour la scolarisation et le maintien des élèves à l’école, dans l’atteinte des résultats fort appréciables au CEP session 2016-2017. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

David Demaison NEBIE

