2e édition des trésors du Faso : La région des Cascades était au rendez-vous

Après Bogandé dans la région de l’Est, les organisateurs des Trésors du Faso ont déposé leurs valises ce 20 juillet 2017 à Banfora dans la région des Cascades. La deuxième édition de la grande nuit des récompenses des acteurs culturels a tenu ses promesses dans cette région. 13 trophées dont 09 en compétition et 04 trophées d’hommages ont été décernés aux plus méritants.

C’est l’un, sinon le plus grand rendez-vous culturel de l’année qui était le plus attendu par les populations de la région des Cascades : la nuit des trésors du Faso. Et c’est à la place du grand marché de Sindou que les promoteurs de cet évènement ont dressé leur podium à cet effet. Les populations sorties massivement ne se sont pas fait compter l’évènement. Malgré le temps glacial, homme, femmes, enfants et même les personnes du troisième âge ont vécu trois heures d’horloge et à ciel ouvert la cérémonie de récompense des acteurs culturels ; cérémonie marquée par des prestations musicales, des discours, un défilé de mode, des jeux acrobatiques et ponctuée par la remise des trophées.

Le ministre remettant un trophée au représentant du meilleur restaurant

C’est donc dans une ambiance festive que la région a vu treize de ses fils et filles distingués, les uns par des trophées d’hommages et d’autres par des trophées mis en compétition dans les domaines du tourisme, de la musique, de la restauration, de l’hébergement, de l’art plastique, du stylisme-modélisme, de l’animation culturelle. En matière de tourisme, les pics de Sindou, le Calypso, l’hôtel Léraba ont été respectivement distingués meilleur site touristique, meilleur restaurant, meilleur établissement d’hébergement de la région en 2016.

Le promoteur de l’hôtel Léraba revevant son trophée

Les promoteurs de ces sites ont salué les efforts du ministère de la culture qui, selon eux, concourent à donner plus de visibilité à ces sites. Et le souhait le plus ardent du parrain de la cérémonie est que cette initiative soit pérennisée pour la promotion et la valorisation de la culture au Burkina Faso. Mamadou Ouattara par ailleurs maire de la commune de Sindou a également souligné que cet évènement est d’une grande importance pour les populations de la « cité des pics ». « C’est une grande joie pour nous d’accueillir cet évènement qui, en plus de son utilité sociale et culturelle, va permettre de générer des revenus tant au niveau des sites d’hébergement qu’au niveau de la restauration » a-t-il laissé entendre.

Le ministre entouré des autorités locales

Pour le ministre Tahirou Barry, « cette nuit à une fois de plus permis de découvrir des talents cachés de la région des Cascades ». « Le conseil que j’ai à donner aux lauréats de ce soir, c’est de se mettre au travail et continuer toujours à travailler pour conserver le titre de champion ; car aujourd’hui on est champion mais demain on peut être renversé par d’autres personnes », a poursuivi le ministre de la culture.

Maxime Jean-Eudes BAMBARA (Stagiaire)

Lefaso.net

Liste des lauréats des autres catégories

Meilleure révélation littéraire en 2016 de la région : Bonkoungou Mariam de Banfora

Meilleur guide en tourisme en 2016 de la région : Jimoh Lateef dada de Banfora

Meilleur artiste plasticien en 2016 de la région : Billa Moumini (Sculpteur) de Banfora

Meilleur styliste-modéliste en 2016 de la région : Dia Oumar de Banfora

Meilleur animateur culturel en radio 2016 de la région : Ouattara Ousmane (Radio Munyu) de Banfora

Trophées d’hommage

Arias Ghoussoub, promoteur d’hôtels

Drissa Koné, acteur culturel

Bamadou Sanogo, acteur culturel

Bince Robert Soma, artiste musicien