Ministère de la santé : Message sur la dengue et précautions à prendre

Il existe deux formes de la dengue :

la dengue simple ou non grave qui se manifeste par l’apparition brutale d’une fièvre, généralement accompagnée de maux de tête, douleurs derrière les yeux, douleurs articulaires et musculaires …

la forme compliquée ou grave qui, en plus de ces signes s’accompagne de saignement et peut occasionner des décès.

En 2016, des cas de dengue ont été enregistrés dans certaines formations sanitaires de notre pays.

CONSEILS PRATIQUES CONTRE LA DENGUE

1. Eliminer les endroits où l’eau peut stagner. Pour cela il faut :

retirer les réservoirs d’eau des pots de fleurs ;

mettre à l’abri tous les objets susceptibles de se remplir d’eau de pluie ou d’arrosage ;

nettoyer une fois par semaine, les endroits où l’eau peut rester pendant longtemps.

2. Eviter de se faire piquer par les moustiques :

porter des vêtements couvrant au maximum le corps ;

appliquer sur la peau des répulsifs (produits anti-moustiques) ;

utiliser des insecticides ou les serpentins ;

dormir tous les jours, sous moustiquaire imprégné d’insecticide (MILDA).

3. Eviter de prendre des médicaments sans les conseils d’un agent de santé.

4. Consulter rapidement dans un centre de santé en cas de fièvre brutale, de douleurs articulaires et de saignement.

Ainsi, nous participons à la lutte contre la dengue au Burkina Faso !