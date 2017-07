8èmes jeux de la Francophonie : Ouverture officielle dans une ambiance féerique

Le stade Félix Houphouët BOIGNY d’Abidjan a servi de cadre le vendredi 21 juillet 2017 dans la soirée, à l’ouverture officielle des 8èmes jeux de la Francophonie en présence de six chefs d’Etat dont le Président Roch Marc Christian KABORE aux côtés du Président Alassane OUATTARA et d’un public des grands jours.

Les autorités ivoiriennes voulaient d’une cérémonie officielle d’ouverture belle et grandiose. C’est chose faite puisqu’elle a été riche en couleurs et en spectacles. Des artistes nationales et internationales ont d’abord tenu le public en haleine avec des notes musicales traditionnelles et modernes de belle facture. Le spectacle donné à voir a transformé la cuvette du football en un véritable palais de la diversité culturelle francophone.

Le défilé des quarante-trois délégations présentes à ces 8èmes jeux a permis de se faire une idée de la compétition qui sera livrée pendant les dix jours. L’honneur est revenu à la France d’ouvrir le défilé avec ses participants, suivie de l’Arménie, pays qui va abriter le Sommet de la Francophonie en 2018. Le Burkina Faso était en cinquième position dans ce défilé dont les participants étaient tous vêtus en Faso Danfani. Le pays hôte, la Côte d’Ivoire a fermé la marche avec une forte délégation.

Avant le discours officiel d’ouverture prononcé par le Président Alassane OUATTARA, Monsieur Beugré MAMBE, Gouverneur du District d’Abidjan et Ministre en charge de l’organisation de ces 8èmes jeux de la Francophonie a dans une courte allocution, souhaité la bienvenue à tous les participants dont la présence « honore sa ville », a-t-il signifié.

A sa suite, la Secrétaire générale de la Francophonie a dit toute sa joie de voir Abidjan mobilisée, toute la Côte d’Ivoire mobilisée pour accueillir cette fête de la Francophonie. Cette mobilisation selon Madame Michaële JEAN, démontre la « force de la diversité, la force de la fraternité entre les peuples, la force aussi de la langue française qui est un trait d’union, la force de pouvoir se lancer tous les défis à travers les arts et à travers le sport ». La Francophonie, a-t-elle déclaré, « c’est aimer vivre ensemble, c’est aimer vivre libre ensemble, c’est aimer vivre en paix ensemble ».

Avant de déclarer ouverts les 8èmes jeux de la Francophonie, le Président ivoirien très ému, a commencé son propos par trois fois « bravo » et trois fois « Akwaba » à toutes les délégations, et a invité la jeunesse à s’approprier la fête. A ses homologues présents à la cérémonie, le chef de l’Etat de la République de Côte d’Ivoire les a tous remerciés en les invitant à se lever pour être ovationnés par le public. L’honneur est revenu au Président du Faso, appelé « mon frère Roch » par le Président Alassane OUATTARA à être acclamé par le public du stade.

Selon le chef de l’Etat ivoirien, « l’histoire de la Francophonie rejoint l’histoire de Côte d’Ivoire parce que le Président Félix Houphouët BOIGNY avait déjà en 1984, initié à Yamoussoukro, les jeux de l’amitié qui avait rassemblé plus de 2000 jeunes francophones ». Et c’est cet événement selon lui qui a « inspiré les initiateurs des jeux de la Francophonie dont la première édition a eu lieu en 1989 au Maroc ». Les jeux de la Francophonie constituent à son avis, « un cadre privilégié pour des milliers de jeunes de montrer l’exemple à travers le sport, les arts et la culture, et de promouvoir la fraternité, la solidarité, la diversité et l’excellence ».

Après les discours, place à la fête, avec des prestations d’artistes, le tout dans une chorégraphie savamment orchestrée dans une ambiance féerique et électrique. Des feux d’artifices ont ensuite illuminé le ciel abidjanais cette soirée, comme pour dire que les jeux de la Francophonie, c’est certes une compétition pour récolter le maximum de médailles, mais c’est avant tout une fête qui se poursuivra jusqu’au 30 juillet 2017.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso