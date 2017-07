4 nouveaux Ambassadeurs Burkinabè Chez Simon Compaoré

• samedi 22 juillet 2017 à 02h23min

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Sécurité, #Simon_Compaoré a reçu en audience le vendredi 21 juillet 2017 quatre (04) nouveaux Ambassadeurs Burkinabè. Il s’agit de Madame Maria-Goretti Blandine DICKO/AGALOUE ADOUA (Ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume du Danemark), Monsieur Souleymane KONE ( Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso près l’Etat du Koweït), Madame Aminata Sana Congo (Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République de Chine Taïwan) et le Général Pingrnoma ZAGRE ( Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République du Ghana).