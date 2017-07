Burkina Faso : Les dix priorités pour atteindre une prospérité partagée, selon la Banque mondiale

Le rapport du « Diagnostic systématique-pays » pour le Burkina Faso a été présenté le groupe de la Banque mondiale, le 20 juillet 2017. C’est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina avec résidence Abidjan en Côte d’Ivoire, Pierre Laporte qui a présenté le document. Ce rapport présente la première phase de l’élaboration des stratégies de la Banque pour le pays des Hommes intègres et les stratégies 2018-2021. Il a permis de cerner les contraintes auxquelles fait face le Burkina et d’identifier les dix priorités transversales majeures pour atteindre une prospérité partagée. La cérémonie de présentation dudit document était présidée par le Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thiéba.

C’est la salle de réunion du Premier ministère du Burkina qui a servi de cadre pour la tenue de cette rencontre. « L’objectif principal de cette rencontre était de présenter le rapport du « Diagnostic systématique-pays » pour le Burkina Faso. Un rapport qui présente la première phase de l’élaboration de nos stratégies pour le pays, stratégies 2018-2021. On va commencer le travail très prochainement », a précisé Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina avec résidence Abidjan en Côte d’Ivoire.

Le diagnostic systématique pays est un diagnostic analytique du groupe de la Banque mondiale pour identifier les priorités qui permettront d’atteindre les objectifs d’éradication de la pauvreté et de prospérité partagée. Et, le document présenté, ce 20 juillet 2017, est le condensé des résultats de consultations élargies et intenses avec toutes les couches de la société, notamment le gouvernement, les parlementaires, les leaders religieux, la société civile, les syndicats… Ce qui a permis d’identifier plusieurs contraintes empêchant le Burkina d’atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté et un meilleur partage des richesses. Ce diagnostic systématique-pays a donc permis de cerner les contraintes auxquelles fait face le Burkina pour atteindre une prospérité partagée, mais aussi d’ébaucher des pistes pour une analyse future et de hiérarchiser les actions prioritaires à entreprendre. « On a identifié ces contraintes qu’on a présentées, on a fait une priorisation de ces contraintes. A partir de là, on va démarrer très prochainement la préparation de stratégies de développement, cadre partenariat entre la Banque mondiale et le Burkina Faso », a confié Pierre Laporte.

Cette approche multidimensionnelle comprend une analyse des données statistiques, une comparaison avec un groupe de pays, des références aux travaux existants, l’écoute des parties prenantes. Concernant le Burkina, le diagnostic révèle une faible performance dans le domaine agricole et une absence de dynamisme dans le secteur non agricole. A cela, s’ajoutent une fourniture lente et inégale des services, une faible prestation de services relatifs aux infrastructures et une grande vulnérabilité des ménages pauvres.

Les dix priorités identifiées et hiérarchisées

L’analyse du contexte et des contraintes et la réalisation d’un sondage par experts issus du gouvernement, du milieu universitaire et de la Banque mondiale ont permis l’identification de 10 priorités transversales du pays. Ces dix priorités sont :

améliorer la gestion des ressources naturelles ;

promouvoir les compétences ;

réduire la discrimination à l’égard des femmes ;

construire des infrastructures afin de renforcer l’intégration locale et régionale ;

promouvoir l’inclusion financière ;

améliorer la résilience en renforçant la protection sociale ;

maintenir la stabilité macroéconomique et budgétaire ;

bâtir des institutions inclusives et transparentes ;

promouvoir la concurrence au sein du secteur privé afin de stimuler la compétitivité et l’innovation ;

optimiser l’urbanisation

Faut-il le préciser, le diagnostic systématique n’est pas un plan d’actions car il faut encore juger de la faisabilité des actions prioritaires, évaluer les coûts et financements, préciser les responsabilités et définir le calendrier. Ainsi, c’est la prochaine étape dénommée « cadre de partenariat-pays » qui permettra de s’accorder sur le programme d’assistance du groupe de la Banque mondiale au Burkina pour les prochaines années.

Moussa Diallo

Lefaso.net