Afrique de l’Ouest : Des jeunes leaders parlent paix et sécurité à Ouagadougou

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par des allocutions. Tour à tour, le coordonnateur national du Conseil Promotionnel pour l’Action des jeunes en Afrique (COPAJ-Afrique), le représentant du coordonnateur ouest africain du COPAJ-Afrique, la marraine de la cérémonie et le représentant du parrain ont pris la parole pour féliciter les jeunes de la région et surtout apprécier le thème choisi.

L’allocution du parrain Dr Smaila OUEDRAOGO, ministre de la Jeunesse lue par son représentant le souligne : « ce thème ne peut que retenir l’attention de tous (…) c’est un thème transversal et pour ce qui me concerne, en ma qualité de ministre de la jeunesse du Burkina, je me sens particulièrement interpelé par la problématique de la participation des jeunes aux questions de maintien de la paix et la prévention des conflits dans notre espace communautaire ».

Pendant 72 heures, les jeunes du Burkina, de la Cote d’Ivoire, du Benin, de la Guinée, du Togo, et du Mali vont, à travers des communications et des panels, discuter de la problématique de la sécurité dans leur zone. Des recommandations sont attendues de ces partages d’expériences. Et, de retour dans leurs pays, chaque délégation fera un compte rendu aux dirigeants en vue d’apporter leurs contributions à la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes dans la sous-région. Et le parrain de rassurer les jeunes sur le fait que les autorités gouvernementales attendent de pied ferme les conclusions de la conférence dont ils vont s’inspirer pour l’élaboration des politiques en matière de promotion et d’épanouissement de la jeunesse.

Avant de déclarer ouverts les travaux de cette première édition de la conférence internationale des jeunes leaders ouest-africains, le représentant du parrain a tenu à souhaiter bon séjour à tous les participants venus des autres pays amis et voisins, et pleins succès à leurs travaux.

Ernestine W. OUEDRAOGO

Lefaso.net