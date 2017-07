Province des Banwa : Le trafic routier bloqué par des habitants sur toute l’étendue du territoire provincial

Les membres de cette organisation de transport notamment ceux qui font le trafic routier dans la province des Banwa ont suspendu le trafic pour les périodes des 21 au 23 Juillet 2017. Ils sont appuyés par l’Organisation Démocratique de la Jeunesse du Burkina (ODJ) section Banwa. Selon Eric Doanio représentant de l’U.N.T.C.I.B, Soulama Djiné, président de l’ODJ et le chef de gare Sounkalo Coulibaly, la route Solenzo – Koundougou – Dédougou est très importante et très fréquentée, et a fait l’objet de beaucoup de promesses lors des campagnes électorales.

Elle est très difficile à emprunter et est non seulement la cause de l’augmentation du coût du transport, de certains produits céréaliers et légumes dans la région des Hauts-Bassins, mais aussi accélère l’amortissement des véhicules qui font le trafic dans cette province des Banwa. Tout en comptant sur la compréhension et la mobilisation de tous pour la réussite du mot d’ordre, l’union nationale des transporteurs en commun du secteur informel du Burkina et l’ODJ s’excusent auprès de son aimable clientèle des désagréments que cette suspension va causer.

Sur toute l’étendue du territoire provincial, aucun véhicule de transport en commun ne rentre ou ne sort. Tout est bloqué et le mot d’ordre est suivi. Une province morte. Seuls les véhicules de la santé, de la sécurité y circulent. De Balavé à Tansila, Sanaba à Solenzo, Sami à Kouka tout est barricadé par des jeunes. Jusqu’à quand ? Nul ne peut le dire pour le moment.

Que faut-il encore écrire sur le mauvais état des routes dans les Banwa ? Dans notre parution du lundi 27 février 2017, nous titriions « Mauvais état de la route Dédougou – Solenzo – Koundougou, le cri de cœur des populations avant la saison pluvieuse » et le jeudi 11 mai 2017, « S.O.S pour la route Koundougou – Solenzo – Dédougou » le tout appuyé par des images. Bien d’autres articles ont été publiés dans ce sens.

Il faut avoir le courage de le dire. L’Etat burkinabè est décrié dans les Banwa pour le mauvais état des routes dans cette contrée du pays. De la saison sèche à celle des pluies, l’état de la route Dédougou – Solenzo – Koundougou laisse à désirer. La réalité est triste. Le tronçon est quasi impraticable. S’il vous arrive de voyager dans cette localité, il faudra prendre toutes les dispositions qu’on vous conseillera pour affronter cette route. Personne ne nous dira le contraire. Pour accéder à Bobo-Dioulasso ou Dédougou, c’est un parcours de combattant. Encore une fois, le gouvernement burkinabè est interpellé. Car en attendant, c’est sur les champs de coton, mil et bien d’autres cultures en bordure e route des pauvres cultivateurs que les véhicules, motocyclistes et piétons préfèrent rouler.

David Demaison NEBIE

Lefaso.net