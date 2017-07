Route Didyr-Toma-Tougan : L’entretien courant en attendant le bitume

Il y a quelques semaines, nous nous étonnions que le ministre des infrastructures, lors de la journée nationale du paysan, affirme que les travaux de la route Didyr-Toma ont débuté , alors qu’il n’y avait nulle trace de chantier en cours, près de six mois après le lancement officiel des travaux. Plus de deux mois après ce coup de gueule, les choses commencent à bouger.

De source officielle, les sociétés adjudicataires des deux chantiers (Didyr-Toma et Toma-Tougan) mettent en place leurs batteries. La Compagnie sahélienne des entreprises du Sénégal en charge du lot 1 (Didyr-Toma, longue de 43km) aurait installé sa base à Didyr et l’entreprise Oumarou Kanazoé (OK) du Burkina en charge du lot 2 (Toma-Tougan distant de 41 km) se serait installée à Toma.

Les deux sociétés, selon cette source officielle, seraient sur la finalisation des levées topographiques et le repérage de sites d’emprunt de terre, avant le début effectif de bitumage des deux tronçons. En attendant cette étape décisive, elles ont entamé des travaux d’entretien courant qui vont certainement permettre de remblayer la chaussée et de diminuer les nids de poule et autres crevasses sur ces deux voies qui causent tant de désagréments aux usagers.

Mais pour le gros morceau qu’est le bitumage lui-même, les deux entreprises vont devoir cravacher dur car lors du lancement officiel le 15 décembre 2016, il avait été dit que le chantier devait durer 15 mois, saison pluvieuse y comprise !

C.Paré

Lefaso.net

Lire aussi :

Bitumage de la route Didyr-Toma-Tougan : 15 mois pour mettre fin au calvaire des populations

Route Didyr-Toma : Où sont les travaux « effectivement débutés » du ministre des infrastructures ?