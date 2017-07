La chronique du coach : Savoir décider, une compétence clé pourtant ignorée !

Pourquoi est-ce si importance de savoir décider ?

Vous, votre entreprise, vos équipes, vont croître, grandir, réussir ou échouer en fonction des décisions que vous prenez.

Je peux parier tout ce que j’ai que vous n’avez appris à prendre des décisions ni à l’école ni à l’université. C’est pour cela que c’est le sujet que je veux partager avec vous dans cette chronique.

Dans les lignes qui suivent, je vais surtout expliquer comment les personnes à succès prennent les décisions d’une façon totalement différente de la plus part des gens.

Apprendre à décider efficacement, transformera définitivement votre vie d’entrepreneur et de managers.

« Les entrepreneurs et managers à succès prennent rapidement les décisions et les changent très rarement. Tandis que les autres prennent lentement des décisions et les changent fréquemment. »

La prise de décision c’est plus que faire des choix, il s’agit en fait d’ouvrir ou de fermer le chemin vers votre potentiel maximum.

Ce n’est pas exagérer d’affirmer que la plupart des entrepreneurs ou managers sont très peu compétents en matière de prise de décision. En effet il est difficile d’être compétent dans une discipline que l’on n’a jamais apprise.

Une faiblesse en prise de décision conduit à un chaos psychologique qui bloque le processus de créativité et vous rend totalement inefficace.

Le cerveau ne reçoit ainsi plus d’ordre et ne sait plus quoi créer.

Décider est l’un des problèmes les plus importants qu’un Entrepreneur ou manager puisse rencontrer dans la vie.

La clarté de la vision provient d’une prise de décision efficace.

Pratiquement toutes vos contradictions internes et vos hésitations disparaissent grâce à un processus efficace de prise de décision.

Ce n’est pas par hasard que ceux qui réussissent sont ceux qui ont appris à prendre rapidement des décisions en fonction des informations du moment.

Ils ne laissent pas les opinions des autres saboter leur réflexion.

A contrario, ceux qui ne réussissent pas leur vie, prennent l’habitude de donner beaucoup trop d’importance aux opinions des autres. Et le pire c’est quand ils demandent conseils à des gens qui ne sont pas forcément des modèles de succès !

Nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. De qui décidez-vous d’être entouré et donc d’être conseillé ?

La conformité n’est pas la créativité

En faisant les choses différemment, les autres vous critiqueront assurément. Mais comme le dit un proverbe de chez nous, on ne lance pas des pierres à un arbre qui n’a pas de fruits.

Parfois, ils vous critiquent et même vous traitent de ridicules parce que vous représentez tout ce qu’ils auraient voulu être.

La qualité des personnes de votre entourage aura un grand impact sur votre succès personnel. Car vous ne réussirez jamais seul. Le self made man est un mythe ! (j’en parlerai en détails dans une autre chronique).

« Aucun de ceux qui vivent leur passion en étant dans leur vision, contribuant ainsi au monde et aux autres ne l’a fait tout seul »

Préparez-vous et immunisez-vous contre les briseurs de rêves qui sont même souvent de bonne foi.

Amis lecteurs, les personnes qui réussissent sont ceux qui sont prêtes à se remettre en cause face à une nouvelle compréhension ou une nouvelle découverte.

C’est ce que fit Galilée quand il découvrit que la Terre était Ronde et non plate.

Comment décider efficacement ?

Décider est une action mentale particulière qui propulse votre cerveau au niveau de fréquence supérieure indispensable pour attirer la créativité nécessaire pour avoir le nouveau niveau de résultat désiré.

Décider vient du mot latin « decada » qui signifie couper.

Quand vous prenez ce genre de décision pleine d’engagement, vous donnez à votre cerveau une instruction spécifique. Vous vous coupez donc de toute autre option ou possibilité .C’est en ce moment précis que TOUT change, absolument TOUT.

Quand vous changez à l’intérieur, alors tout change à l’extérieur.

Rappelez-vous que les choses doivent changer d’abord en vous avant de changer pour vous.

Quand l’idée de l’objectif à atteindre se présente, l’entrepreneur lamda se pose la question suivante ; Ai-je les ressources nécessaires ?

Au lieu de décider, il se demande s’il a les idées, les personnes, les compétences, l’expérience ou les finances nécessaires avant de décider.

Et donc il ne décide pas du tout, se basant sur la formule tant consacré « on n’a pas les moyens »

Pas de moyens, pas de décisions, pas de changement.

Ne pas décider, c’est en fait décider, c’est décider de ne rien faire, ne rien changer, ne pas croître.

Seulement 1% des entrepreneurs à succès agit de façon totalement différente.

Rappelez-vous que Socrate disait que le succès d’une personne dépend de la qualité des questions que cette personne se pose.

Il est clair que les entrepreneurs à succès ont appris à se poser le genre de questions qui leur permet d’avoir tant de succès.

Au lieu de se demander : « ai-je les ressources ? » Ils se posent la question suivante : Est-ce que je veux réellement ce résultat ?

Deux questions totalement différentes provenant de deux niveaux différents de conscience.

Si la réponse à la dernière question c’est un vrai oui franc et sans hésitations, ils décident alors, sachant que ce faisant, ils se coupent de toute autre possibilité, se mettant dans les conditions et le processus qui va attirer toutes les ressources nécessaires pour faire du résultat désiré un réalité.

Pour les entrepreneurs à succès c’est la décision qui commence le processus. Tout commence par la Décision.

Et pour les autres ils attendent d’avoir les « moyens » donc les conditions parfaites pour initier le processus…et finalement rien ne se produit.

