Mouvement d’humeur des agents des impôts et du trésor : La répartition du ‘’gâteau’’ entre bénéficiaires pose problème

Qu’est- ce qui a prévalu au mouvement du Syndicat autonome des agents du trésor du Burkina (SATB), et celui des agents des impôts et des domaines (SNAID), lancé le 17 juillet dernier. Si la décision a été prise pour effectuer le paiement du fonds commun sur la nouvelle base trimestrielle et le nouveau taux de 100% depuis le 15 juillet 2017, l’absence de consensus sur la liste des bénéficiaires du Fond commun (FC), serait l’élément déclencheur de la présente crise. Au cours d’une conférence de presse organisée ce jeudi 20 juillet 2017, le ministère de l’économie a avancé les raisons du présent mouvement.

‘’Tout le monde ne reçoit pas la même chose. La part que chaque agent reçoit est fonction de plusieurs éléments tels que la catégorie, l’échelon (…) Avec l’augmentation de la masse globale, on est passé par exemple de 70% à 100% à la DGTCP pour le FC » a noté le Secrétaire général du ministère de l’économie, S. Abel Somé. Puis de poursuivre : « Il y a une proposition qui tend à dire que les 30% ne doivent pas être répartis sur tout le monde. On doit réserver cela à une catégorie du personnel qu’on appelle les emplois spécifiques. Il y a des propositions qui ont été faites pour que ceux qui ne seraient pas des métiers du trésor, ne bénéficient pas du surplus » a dévoilé le SG du ministère de l’économie, S. Abel Somé.

S. Abel Somé, SG du Ministère de de l’énonomie, des finances et du développement

Cette crise qui oppose le ministère de l’économie à ses agents, intervient selon le Secrétaire général du ministère, à l’issue « d’un processus non encore abouti de relecture des arrêtés portant conditions et modalités de répartition du fonds commun ». Et si les arrêtés de répartition interne des agents de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP), et ceux de la Direction générale des impôts (DGI) n’ont pas encore été relus, le SG du ministère de l’économie et des finances confie : « Il n’y a pas eu de consensus (…). Il a été constaté dans le processus de négociation avec les deux structures, que la relecture des arrêtés était en train d’introduire une sorte de discrimination que l’administration n’a pas voulu cautionner, parce qu’elle a jugé que c’était dangereux (…). Il était question de favoriser certains personnes, au détriment d’autres » a-t-il lancé.

Ainsi, au regard de l’échéance du paiement du FC et en attendant d’aboutir à un consensus, Abel Somé note qu’instruction a été prise de procéder au paiement du FC conformément aux acquis du protocole d’accord, à savoir le paiement trimestriel plutôt que semestriel et le relèvement du FC de 70% à 100% pour la DGTCP et de 75% à 100% pour la DGI.

Clarisse Ouoba,Directrice de cabinet

C’est de là, qu’est née cette énième crise, a soutenu Clarisse Ouoba, directrice de cabinet du ministère de l’économie. « Au sein du ministère, il y a plusieurs corps de métiers qui travaillent à l’atteinte des objectifs du ministère et dans ce sens, nous avons estimé que si les parts qui devraient être reversées à l’ensemble du personnel du ministère ont été revus à la hausse, il est important que le partage ce fasse de manière équitable, à défaut d’être égalitaire » a-t-elle souligné.

En effet, le ministère dit privilégier les principes d’équité, de solidarité et de non-discrimination qui ont toujours gouverné la répartition du fonds commun. « (…) j’ai proposé quelques réaménagements aux propositions des syndicats. Mieux, j’ai reconnu la nécessité de prendre en compte la spécificité des emplois en intégrant une part dite spécifique dans la masse commune (de 95 ou 97% selon les cas) à partager. Ces nouvelles dispositions communes ont été portées à la connaissance du SNAID et du SATB le 13 juillet 2017, qui les ont rejetées en bloc » peut-on lire dans une circulaire du ministre de l’économie, datant du 13 juillet 2017. Et Adama Badolo, le Directeur général des impôts de renchérir que les agents ont boycotté les rencontres rentrant dans le cadre de la relecture des textes sur la répartition.

Des lettres d’explications…..

Adama Badolo, DG des impôts

Si le ministère de l’économie soutient que les services de la DGTCP et la DGI sont restés ouverts et fonctionnels malgré le mouvement, le Directeur général du trésor, Abraham Ouattara, confie que la consigne du gouvernement est de demander des lettres d’explications pour les absences injustifiées. ‘’ Les gens ont d’abord été convoqués à un débrayage ; ensuite, il a été question d’un meeting mais qu’à cela ne tienne(…), certains sont partis du travail et ne sont plus revenus. C’est une absence injustifiée et la consigne du gouvernement, c’est de demander des lettres d’explication à ceux qui ont quitté leur lieu de travail sans justifications’’ a-t-il dit. Puis d’ajouter : ‘’ La situation du sit-in est beaucoup plus floue (…). Certaines personnes ne reviennent pas après, nous allons faire le point à l’autorité pour décision à prendre » a-t-il annoncé.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net