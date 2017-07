Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) : Liste complète des producteurs d’eau en juillet 2017

Liste des structures ayant un protocole de contrôle de qualité sanitaire avec le LNSP pour le contrôle de qualité sanitaire de leurs eaux 2016-2018

Eau du réseau de distribution de l’ONEA

L’eau du réseau de L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) est régulièrement contrôlée par les services techniques du Laboratoire national de santé publique, et ce, depuis la création de LNSP, conformément à l’Arrêté conjoint n°2003/009/MS/MFB/MAHRH/MCPEA, du 30 janvier 2004, fixant les modalités de contrôle de qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

Eau de forage et eaux préemballées

NB :

La numérotation indique l’ordre de signature des protocoles et non l’ordre d’un quelconque mérite des entreprises ayant un contrat avec le LNSP.

Sur plus de deux cent (200) unités de production d’eau de forage et d’eau préemballée au Burkina Faso, cinquante six (56) structures ont contracté un protocole avec le LNSP pour le contrôle régulier de leur eau.

* contrôle en cours