Coupe du Faso : EFO # AS Sonabel, le choc des demi-finales

Les demi-finales de la Coupe du Faso se joueront le samedi 22 juillet 2017. L’Etoile filante de Ouagadougou sera opposée à l‘AS Sonabel et l’AS Kouritenga va défier l’Union sportive des forces armées. Ces quatre formations se sont adonnées à la conférence de presse d’avant match, ce jeudi 20 juillet 2017, à Ouagadougou.

L’entraineur de l’USFA, Mousso Ouédraogo dit de son adversaire du jour que : « C’est une équipe qui a de la qualité, ils ont des joueurs expérimentés ». Néanmoins, il a affirmé : « On va pas négliger cette équipe même si, je l’ai jamais vu jouer ».

Son capitaine Franck Gaël Bado a laissé entendre : « On va se donner à fond ». Ce dernier a dit que ses coéquipiers et lui sont prêts pour affronter l’adversaire et qu’ils ne feront aucune concession.

Le coach adjoint de l’AS Kouritenga, Amadou Koné après son succès face à l’Union sportive de Ouagadougou (USO) nous a confié : « Nous voulons aller plus loin ». Aussi, il a laissé entendre qu’il est déjà satisfait de la prestation de ses poulains.

Le capitaine de l’AS kouritenga, Daouda Ouédraogo a averti ses adversaires en ces termes : « C’est un match de foot, c’est du 11 contre 11 », en gros, il ne s’avoue pas vaincu d’avance.

« Notre seul objectif c’est d’être africain »

Le technicien de l’EFO Boureima Kaboré à propos de son adversaire dit : « Croiser la Sonabel ça fait plaisir ».

Son capitaine, Mohammed Coulibaly a affirmé que : « Notre seul objectif c’est d’être africain ». Il ajoute : « Nous avons promis aux dirigeants de gagner ce match ».

Issa Sanogo Coach de l’AS Sonabel a reconnu que : « Une des forces de l’EFO c’est son environnement ». Mais il dit : « C’est un match de coupe, il faut forcément un vainqueur ». L’AS Sonabel s’est toujours qualifiée pour les campagnes africaines et Issa Sanogo veut s’inscrire dans cette continuité.

Jude Kiénou (Stagiaire)

Lefaso.net