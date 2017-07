Ecole nationale de police : 1179 policiers prêts à relever « les nouveaux défis sécuritaires »

C’est en présence de parents et amis, venus nombreux pour la cérémonie, que les 1179 policiers ont été déclarés dignes d’un titre de l’Ecole nationale de police (ENP). Ainsi, ce sont 1153 assistants de la police nationale et 26 agents de la Police municipale de Ouagadougou et de Djibo qui sont appelés à servir le Burkina Faso, là où le devoir les appellera. Selon Théophane Segda, directeur de l’ENP, cet effectif est le plus petit depuis les recrutements exceptionnels, ce qui ne fait pas d’eux cependant « les plus petits policiers ». Il se dit donc fier de les mettre à la disposition du ministère de la sécurité.

Baptisée « Dévouement pour la nation », cette 46e promotion a pour parrain, Chérif Moumina Sy, Haut représentant du Président du Faso. En sa qualité donc de parrain, il n’a pas manqué de prodiguer quelques conseils à ses filleuls. « Mes conseils à votre endroit se résument à la discipline, à l’honneur et la haute idée que vous devez avoir de votre profession. C’est en oubliant ces valeurs si essentielles à l’exercice de ce noble métier que nous observons les cas de corruption, les atteintes graves à l’honneur du corps et des fautes professionnelles qui ne rehaussent pas l’image de l’institution. », leur dira-il.

Propos partagé par Simon Compaoré, ministre en charge de la sécurité qui leur a aussi demandé d’accomplir leur mission avec probité, honneur et le sens du devoir qu’exige leur profession dans « un environnement national et sous régional perturbé par des actes de grand banditisme et de terrorisme qui ne favorisent pas toujours l’instauration d’un climat apaisé. »

Faire face à l’insécurité sous toutes ses formes

Prenant la parole au nom de ses camarades, Paul T. Kiendrébéogo, le délégué des élèves, a remercié l’ensemble des formateurs pour la qualité de la formation reçue et a tenu à rassurer les autorités sur le fait que « La promotion sortante ne constitue pas un supplément d’effectif, mais plutôt une compétence opérationnelle pour les entités respectives. » ils se sont ainsi engagés à travailler avec professionnalisme afin de faire face à l’insécurité sous toutes ses formes. Une occasion également pour le délégué des élèves de faire part de quelques doléances à leur ministre de tutelle Simon Compaoré.

Il s’agit notamment de l’adaptation de leur pécule à celui des autres écoles de formation, de la dotation en plus de l’uniforme, d’un paquetage composé entre autres de gourde, de sacs militaires, de gamelles et que les élèves acquièrent jusqu’à présent avec leur pécule. Ils ont aussi demandé la création d’un site annexe de l’Ecole nationale de police afin de pouvoir contenir les effectifs exceptionnels recrutés depuis quelques années.

« Ces jeunes me donnent confiance en l’avenir », Paul Kaba Thiéba

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, qui a présidé la cérémonie a pour sa part félicité et encouragé ces nouvelles compétences, et ce d’autant plus qu’il a souligné que la sécurité est l’une des conditions pour la réussite du Plan national de développement économique et social (PNDES). « Tous ces jeunes que j’ai vus aujourd’hui m’ont donné confiance en l’avenir et ils m’ont donné à travers leur engagement, leur dévouement, la certitude que nous relèverons les défis qui se profilent devant nous. Avec des policiers aussi bien formés, je suis sûr que nous réussirons à vaincre tous les problèmes qui se profilent devant nous », se réjouit-il.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net

Palmarès des majors de la 46e promotion

Police nationale

Major : Kinda Koudpoko Edith, 16, 78/20

Police municipale

Cycle des inspecteurs

Kienou Waman 15,96/20

Cycle des contrôleurs de police municipale

Nonguierma Michel, 16,85/20

Assistant de police municipale

Nacoulma Wend Yam Casimir, 15,09/20

Agents de police municipale

Tamboura Ousmane, 16,22