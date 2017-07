Ministère en charge des finances : Le SATB et le SNAID réclament le départ des directeurs généraux du Trésor et des Impôts

Le syndicat autonome des agents du trésor du Burkina (SATB et le syndicat national des agents des Impôts et des domaines (SNAID) ont de nouveau déserté leurs bureaux. Ces deux syndicats ont entamé conjointement depuis le mardi 18 juillet 2017, un sit-in de 96 heures respectivement au Trésor public et à la bourse du travail de Ouagadougou. Ils réclament le départ de leurs deux directeurs et la mise en œuvre du protocole d’accord signé en mai dernier, protocole dont le contenu n’a toujours pas été dévoilé à l’opinion publique.

Depuis le mardi 18 juillet 2017, les services du Trésor et des Impôts sont paralysés. Pour cause, les syndicats des deux structures à savoir le SNAID et le SATB observent un sit-in de 96 heures. Et ce, de 8heures à 14 heures pour réclamer cette fois-ci le départ « sans condition » du directeur général (DG) des Impôts, M. Adama Badolo et du DG du trésor et de la comptabilité publique, M. Naby Abraham Ouattara de leurs postes respectifs. Aussi, ils exigent la mise en œuvre intégrale dans les délais des protocoles d’accord et particulièrement la signature des projets d’arrêtés de répartition du Fonds commun de la direction générale des impôts et celle du Trésor.

A en croire le Secrétaire général (SG) du SATB, Séni Koanda, il était stipulé dans le protocole d’accord signé entre le gouvernement et les syndicats le 29 mai dernier, que la répartition des Fonds communs desdites directions devait se faire désormais chaque trimestre et non chaque semestre. Egalement, la relecture devrait être faite au plus tard en fin juin et le partage des Fonds à partir du 15 juillet 2017. « Contre tout attente, nous avons constaté que le DG du Trésor en complicité avec le chef de service des ressources humaines, Issa Yonaba et l’agent comptable central du trésor, Barro Saidou et ses deux fondés Kagoné Abdoulaye et Belem Jean Yves se sont enfermés le samedi 15 et le dimanche 16 juillet 2017, pour faire la répartition du Fonds commun sans suivre aucun processus. C’est-à-dire, les processus de détermination et de validation des listes. Aussi, nous sommes indignés parce que ceux-ci ne nous ont pas consultés. On ne peut pas ignorer les points de vue des syndicats puisque c’est eux qui ont mené les luttes. Ce qui confirme davantage qu’il n’y a pas de transparence dans cette affaire », a lancé, Séni Koanda.

Au SG adjoint du SNAID, Bayiré Zakaria d’ajouter que depuis un certain temps, leurs deux directeurs s’illustrent dans la division des travailleurs. « Particulièrement aux impôts, il y a beaucoup d’incidents. Par exemple le premier jour du sit-in, des chauffeurs ont été armés pour menacer nos militants. Moi personnellement, le chauffeur du DG a proféré des menaces de mort à mon endroit. Tous ces éléments rentrent dans une seule logique. Les deux DG travaillent à la liquidation des syndicats au niveau de ces deux importantes directions de notre pays. Nous n’allons pas baisser les bras. Tout compte fait, lorsque des responsables s’illustrent dans la division, dans la remise en cause des acquis fondamentaux des travailleurs, nous pensons qu’ils sont allés très loin. Raison pour laquelle, nous demandons leur départ puisqu’ils n’ont plus aucune légitimité pour gérer ces deux directions », a martelé ce dernier.

Ce sit-in a aussi été le lieu pour ces deux syndicats de s’excuser auprès des populations. « Nous sommes conscients que ce présent sit-in bloque les activités des populations, nous leur présentons toutes nos excuses pour tous ces désagréments causés. Au Burkina, quand tu t’assois rien ne bouge pour toi », a dit le SG du SATB, Seni Koanda.

A l’issue de ce sit-in, le SATB et le SNAID prévoient déposer une demande d’audience auprès du premier ministre, Paul Kaba Thiéba pour, disent-ils, encore montrer leur sens du dialogue.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net