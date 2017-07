Mondial de Handball U21 : Le Burkina Faso chute d’entrée

On savait déjà que le groupe C composé du Burkina Faso, du Brésil, de l’Espagne, de la Macédoine et de la Tunisie était le groupe de la mort. Or, dès les premiers instants de la rencontre Burkina Faso-Tunisie, ce sont les étalons qui menaient au score (2-0).

Mais, l’expérience des Tunisiens aura eu raison du courage des étalons. Au final, les aigles de Carthage sont sortis victorieux de ce match et cela avec la manière. Les étalons qui font office de petit poucet du groupe auront à cœur de montrer ce soir, face à la Macédoine lors de leur 2e sortie, qu’ils ne sont pas allés à Alger pour faire de la figuration. Ceux-ci n’ont plus droit à l’erreur.

Jude Kiénou (Stagiaire)

Lefaso.net

Sources : Site web de la RTB, Africa Top sports