« Tous les éléments repris par les calendriers gréco- romains sont des éléments copiés, plagiés sans pitié sur le calendrier africain » dixit Serge Bayala

LEFASO.NET | Jude Kiénou (Stagiaire) • jeudi 20 juillet 2017 à 00h11min

Dans le cadre de la commémoration du nouvel an africain, le mouvement « 2 heures pour nous, 2 heures pour ‘Hamita’ » a organisé un panel sur le calendrier africain, ce mercredi 19 juillet 2017 au sein de l’université Ouaga 1 professeur Joseph Ki Zerbo. L’activité a été coparrainée par Maître Guy Hervé Kam, porte-parole du Balai citoyen et Abdoulaye Diallo coordinateur de l’Association Semfilms. Egalement, Smockey et Sam’k le Jah, tous deux membres du Balai citoyen étaient là pour soutenir les organisateurs.