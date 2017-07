Mise en œuvre du PNDES : Les collectivités territoriales réfléchissent sur leurs contributions

« Rôle et place des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du PNDES ». C’est autour de ce thème que les deux faîtières des collectivités territoriales du Burkina (Association des Régions et association des municipalités), ont organisé le 19 juillet 2017, à Ouagadougou, un atelier d’information, d’échanges et de réflexion. Au moment où les plans locaux et communaux de développement sont en relecture, cet atelier permettra d’outiller les élus locaux pour un arrimage de ces plans avec le référentiel national pour plus d’efficacité et d’efficience.

L’Association des régions du Burkina Faso (ARBF) et l’Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) s’engagent dans une démarche commune d’échanges et de réflexion autour de thématiques majeures. Elles mobilisent ainsi l’ensemble des communes et régions autour d’un atelier pour afin de mieux cerner le Plan national de développement économique et social (PNDES) et la décentralisation. Mais aussi et surtout pour réussir l’arrimage entre PNDES et Plans communaux et régionaux de développement.

« Nous avons eu le soutien de l’Union européenne à travers les deux faîtières que sont l’AMBF et l’ARBF pour le renforcement de la décentralisation et depuis un certain moment, il y a des activités que nous avons démarrées. Egalement au niveau des communes et des régions, nous sommes en train de réviser ou de relire les Plans communaux de développement. Aussi, injonction a été faite par le gouvernement de faire un arrimage avec le PNDES. C’est pour cela que nous avons trouvé utile de faire appel aux experts du PNDES pour voir ensemble quelle est la contribution des collectivités dans la mise en œuvre du PNDES et surtout l’arrimage avec les plans communaux de développement », a précisé Eric K. Tiemtoré, président de l’ARBF.

« A l’issue des échanges, nous allons mieux comprendre comment nous impliquer fortement dans la mise en œuvre du PNDES », a-t-il ajouté.

Les collectivités sont au cœur de la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. En organisant cet atelier, l’AMBF et l’ARBF souhaitent donc informer les élus locaux et surtout leur permettre de se positionner efficacement dans le processus de mise en œuvre. Car, « la décentralisation, ce n’est pas ‘’moins d’Etat’’, mais ‘’plus d’Etat’’, un Etat plus proche des citoyens, plus efficace dans l’administration des affaires politiques, en appui aux collectivités territoriales. Cette meilleure efficacité passe donc par une bonne articulation entre l’Etat au niveau central et déconcentré et les collectivités territoriales, une plus grande implication et responsabilisation des autorités locales dans la mise en œuvre des politiques publiques », a rappelé Anouk Van Neck, la responsable de programmes Gouvernance locale, décentralisation et éducation au sein de la délégation de l’Union européenne au Burkina.

Les deux faîtières bénéficient du soutien financier de l’Union européenne dans la mise en œuvre de leurs programmes de développement, que sont le Programme d’appui au développement territorial (PADT) pour l’AMBF et le porgramme d’appui à la consolidation de la décentralisation au niveau sous-régional (PACDR) en ce qui concerne l’ARBF. Et, elles peuvent toujours compter sur ce partenaire, mais aussi bien d’autres, à en croire Anouk Van Neck qui a tenu à « assurer aux conseils régionaux et aux communes de la disponibilité de l’Union européenne et d’autres partenaires à continuer à accompagner l’Etat et les acteurs locaux dans leurs efforts pour la mise en œuvre du PNDES ».

