« Nous n’avons pas beaucoup de connaissances académiques pour développer notre commune », dixit Salif Sawadogo, maire de Gomboro

Lors de l’atelier de formation des maires et présidents des conseils régionaux tenu à Dédougou les 15 et 16 juin 2017 sous le thème « opérationnaliser les fonctions stratégiques des plans locaux de développement pour porter les taux de réalisation des efforts attendus des PCD à 75% à l’horizon 2020 conformément à la cible du PNDS », nous avons rencontré le Maire de la commune rurale de Gomboro dans la province du Sourou. Il nous parle dans cet entretien de sa vision de développement de sa commune qui a connu des violences lors de l’élection du maire le 21 juin 2016.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je me nomme Salif SAWADOGO maire de la commune de Gomboro. Je suis un agriculteur.

Comment êtes-vous arrivés à la tête de la mairie de Gomboro ?

Je ne voulais pas être maire mais ce sont les populations qui m’ont poussé pour me faire conseiller. Ensuite à l’élection du maire j’étais en compétition avec un peulh nommé DIALLO Moussa. Au premier tour, le peulh a passé mais les populations se sont opposées en disant qu’ils ne veulent plus de lui. Après lui une femme a été désignée mais elle a désisté. C’est ainsi que j’ai été proposé et élu maire de Gomboro.

Sous quel signe placez-vous votre mandat ?

Je place mon mandat sous le signe de l’attente et la cohésion sociale au sein de la population. Que tous les habitants de la commune se sentent concernés par le développement. Qu’ils acceptent nous suivre dans nos actions et nous aussi nous allons tout faire pour ne pas les décevoir. Sinon, nous n’avons pas beaucoup de connaissances académiques mais nous allons nous battre pour développer Gomboro.

Sur quoi comptez-vous pour développer Gomboro ?

Je suis un cultivateur, donc je n’ai pas assumé de fonctions administratives. Je compte d’abord sur les populations pour développer Gomboro. Pour le moment je ne connais pas quelqu’un à l’extérieur sur qui compter pour m’aider dans mes projets. Mais je vais chercher des informations et voir qui toucher pour m’accompagner.

Quels sont les problèmes majeurs que vit Gomboro ?

Ici à Gomboro il y a beaucoup de problèmes comme le manque de routes, le manque d’eau, la mairie saccagée. Le maire travaille dans des bâtiments d’emprunt. Tout est difficile ici.

Pourquoi ont-ils saccagé la mairie ?

Les populations trouvaient que l’ancien conseil ne se préoccupait pas des problèmes de la population. Le maire et les conseillers travaillaient pour eux-mêmes et on ne voyait pas de traces. C’est tout ça qui a fait qu’ils ont saccagé la mairie. Jusqu’à présent on ne peut rien faire dans la mairie.

David Demaison NEBIE

Lefaso.net