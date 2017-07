Décès de PALE Samy Stéphane : Faire-part et Remerciements

Les familles alliées : Youl, Napon, Hien, Jorez, Guindo, Batjobo, Kaboré, Kambou, Doudoulgou, Balkouma, Ouédraogo.

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès brutal le mardi 27 Juin à Ouagadougou, de leur fils, frère, père, oncle, grand-père et amis.

M. Palé Samy Stéphane.

L’inhumation a eu lieu le jeudi 29 Juin 2017 au cimetière de Sondgo.

Elles remercient du fond du cœur, tous les amis, collègues du défunt, les résidents de la Cité An 2 les autorités communales de NAKO, les populations de la Commune de NAKO.

Elles se gardent de citer nommément tous ceux qui les ont soutenus, de peur d’en oublier.

Par ailleurs des messes ont été demandées par sa famille pour le repos de son âme selon le calendrier ci-dessous à la Paroisse Jean XXIII

• Dimanche 23 Juillet 2017 à 08h30

• Jeudi 27 Juillet 2017 à 18h30

• Dimanche 30 Juillet 2017 à 08h30

• Jeudi 03 Aout 2017 à 18h30

Que Dieu Tout Puissant rendre à chacun le centuple de ses bienfaits et accorde au défunt, sa Grâce et sa Miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

Union de prières !