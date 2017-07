Débrayage au Trésor et aux Impôts : Pourquoi prendre l’opinion à témoin dans des accords secrets ?

Dans un communiqué signé du Porte-parole du gouvernement le 16 juillet 2017, le gouvernement apprenait au public que le protocole d’accord signé le 29 mai 2017 avec le Syndicat Autonome des Agents du Trésor du Burkina (SATB), gardé secret, posait problème. Dans ce même communiqué, l’on apprend qu’un mouvement de débrayage général dans tous les services de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), serait décrété par ledit syndicat, « au motif d’une remise en cause par l’administration de la mise en œuvre du protocole d’accord signé le 29 mai 2017 ». C’est à se demander ce que vient faire l’opinion publique dans cette querelle d’amoureux ? Que recherche le gouvernement ? Pourquoi prendre à témoin quelqu’un qui n’est au courant de rien ? Si ce n’est de la parodie, étant entendu que seuls le SATB et le Gouvernement savent les conditions dans lesquelles le partage du gâteau s’est fait.

Sans hésiter et comme il est de coutume, le Gouvernement Thiéba menace d’user du bâton pour ramener les brebis égarées face au « caractère illégal du mouvement de débrayage général initié par le SATB ». Toujours en prenant à témoin ceux qu’ils ont royalement et collectivement négligés lorsque leur amour semblait briller de mille feux, l’opinion publique. C’est à ne rien comprendre. Tout de même étonnant que ce Gouvernement se rappelle subitement qu’il y a d’autres acteurs au pays des Hommes intègres. Si le Gouvernement est sincère et veut réellement prendre l’opinion nationale à témoin, qu’il rende public ce fameux protocole. Là, l’opinion nationale saura à quoi s’en tenir, donc libre d’apprécier. Sinon c’est le « mouta-mouta » qui continue. Et un accord « mouta-mouta » ne peut que produire des effets néfastes pour le contribuable burkinabè.

Pour l’heure, le débrayage général a bel et bien eu lieu au Trésor comme aux Impôts ce lundi 17 juillet 2017. Les usagers ont pu s’en rendre compte. Les guichets étaient clos, et les services paralysés dans presque leur totalité. Mieux, le SATB tout comme le SNAID (Syndicat national des agents des impôts et des domaines), lors d’un meeting conjoint organisé le lundi 17 juillet à la Bourse du travail de Ouagadougou, ont fait savoir au gouvernement qu’ils vont en sit-in du mardi 18 au vendredi 21 juillet 2017. Non seulement pour exiger le départ du Directeur général des Impôts et celui du Trésor, mais également pour la relecture des textes en tenant compte de leurs observations.

Maintenant que le divorce semble consommé, on se demande ce que va faire le Gouvernement de Paul Kaba Thiéba. Patiemment, en spectateur, l’opinion nationale attend de voir ce qu’il en sera.

Marcus Kouaman

Lefaso.net