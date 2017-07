Le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) en collaboration avec le Centre mondial de l’Agroforesterie (ICRAF) et l’ONG Tree Aid organise, les 18 et 19 juillet à Manga, un atelier de dialogue multi-acteurs pour « mener à bien le projet Interface Forêt-Ferme en Afrique de l’Ouest (WAFFI en anglais). Ce projet vise à explorer des pratiques et des mesures politiques afin d’améliorer les revenus et la sécurité alimentaire des petits exploitants agricoles du Burkina Faso et du Ghana à travers des systèmes de gestion intégrés forêts/arbres respectueux de l’environnement et équitables socialement.

Paysage composé de vastes espaces boisés entrecoupés de pâturage et de terres agricoles à forte densité d’arbres et de forêts claires, l’interface située au Sud du Burkina Faso et au Nord du Ghana estoccupée par des petits exploitants agricoles familiaux qui y sont installés. Mais,à en croire les initiateurs du projet WAFFI, les systèmes gérés par ces petits agriculteurs familiaux sont souvent peu compris et insuffisamment pris en considération par les politiques et programmes de développement. D’où l’intérêt du projet« Interface Forêt-Ferme en Afrique de l’ouest » pour une meilleure compréhension et le développement de politiques et programmes intersectoriels à mêmed’accroitre les opportunités en faveur des populations rurales pauvres.

Le projet comporte trois axes àsavoir la recherche-action participative, la recherche multidisciplinaire appliquée et des plateformes de dialogue multi-secteurs. Et cet atelier de 48h qui s’est ouvert ce mardi s’inscrit dans le cadre de la 3e composante du projet WAFFI dont l’objectif est de faciliter le dialogue à travers des ateliers et dialogue multi-acteurs réunissant des décideurs politiques, des praticiens du développement, des acteurs de la société civile et des représentants des petits exploitants agricoles. Les participants examineront les résultats des composantesde recherche du projet, analyserontles implications des contraintes observées et identifieront des stratégies pour des actions futures capables d’améliorer substantiellement les moyens d’existence des gestionnaires locaux des ressources naturelles. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Maxime Jean-Eudes BAMBARA (Stagiaire)

