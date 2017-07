Accès à l’eau potable : Le réseau des parlementaires ouvre le robinet à Bobo

Bobo-Dioulasso capitale économique du Burkina Faso, deuxième ville en population après Ouagadougou, est la plus enviée pour sa pluviométrie très généreuse. Cependant elle est la dernière dans l’accès à l’eau potable. En effet, des problèmes d’eau potable et d’assainissement se posent en particulier dans ses quartiers périphériques qui concentrent la plus grande partie des ménages pauvres et vulnérables de la commune. Le problème d’eau intéresse au plan mondial car les Nations Unies ont adopté en 2015 l’objectif n°6 (sur 17) des ODD (Objectifs de Développement Durable) qui invite à « garantir l’accès de toutes et de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable ».

Au Burkina Faso la nouvelle politique nationale de l’eau élaborée a pour vision : « En 2030, la ressource en eau du pays est connue et gérée efficacement pour réaliser le droit d’accès universel à l’eau et à l’assainissement, afin de contribuer au développement durable ».

Ainsi, le Réseau des Parlementaires pour l’Eau Potable, l’Hygiène et l’Assainissement au Burkina Faso REPHA/BF a été créé le 26 janvier 2016, pour renforcer les capacités des députés et accroitre leur contribution à l’atteinte des ODD dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement au Burkina Faso.

A Bobo, le réseau avec le représentant de WATER AID ont pu s’enquérir ce lundi 17 juillet 2017 1er jour de mission sur deux, des contraintes et potentialités en matière d’eau potable et d’assainissement dans les Hauts bassins, région la plus pluvieuse mais la moins couverte en eau potable, et vérifier la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre des mesures d’urgence en eau et assainissement grâce à des échanges avec l’équipe de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins. Le plaidoyer du Directeur Régional de l’Eau Cyprien Tizembo au réseau, est leur accompagnement financier pour entreprendre certaines réalisations : entretien du matériel, construction de forages…[ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Haoua Touré

Lefaso.net