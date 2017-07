Coopération Burkina-Côte d’Ivoire : Quand l’histoire unit, la géographie ne peut séparer !

Selon des sources du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur, les relations diplomatiques entre les deux Etats remontent au 30 décembre 1966. Elles s’appuient sur des liens déjà fondés par l’histoire, la géographie, la culture, l’économie et par une intensité des rapports humains. Jetant ainsi les bases d’une coopération bilatérale empreinte d’amitié, de fraternité, de tolérance. La signature du TAC le 29 juillet 2008 n’est donc pas un fait du hasard ; elle peut être considérée comme une formalisation de l’existant. Depuis lors, plusieurs décisions et recommandations ont été prises dans plusieurs domaines, dans l’optique du renforcement de ce lien séculaire entre les deux pays. Depuis 2008, la dynamique se poursuit entre les dirigeants des deux Etats.

« Avec la Côte d’Ivoire, le Pays des Hommes intègres partage des liens historiques, géographiques, culturels, économiques, commerciaux, etc., que les deux pays se doivent de consolider perpétuer. (…). Modèle particulier d’intégration sous-régionale et de coopération Sud-Sud, le TAC se veut un cadre permanent de concertation entre les deux pays et la mise en place d’un partenariat dynamique pour garantir leur stabilité et prospérité, la consolidation des relations privilégiées de fraternité et de coopération dans les grands domaines d’intérêt commun », soutient le patron de la diplomatie burkinabè, Alpha Barry. De son regard, il ressort que les fruits du TAC sont nombreux et touchent plusieurs domaines dont le commerce, le transport, l’administration, l’énergie, la culture, la promotion de la femme et du genre, la gestion des catastrophes naturelles, etc. Il confie également que depuis quelques mois, experts ivoiriens et burkinabè travaillent à la formulation des politiques concrètes assorties de programmes de mise en œuvre.

Après Yamoussoukro en juillet 2016, c’est Ouagadougou qui accueille ce cadre fraternel et amical. Les experts se sont rencontrés à partir du 13 juillet 2017 pour examiner les points inscrits à l’ordre du jour du VIème TAC. La réunion entre les deux gouvernements avait pour mission d’examiner le rapport proposé par ces experts avant de soumettre le document final aux deux Chefs d’Etat. Ce document porte sur l’état de mise en œuvre des grandes conclusions de la Vème Conférence tenue en juillet 2016 à Yamoussoukro (capitale politique ivoirienne).

« A ce jour, plus d’une soixantaine d’Accords ont été signés. En outre, nos deux gouvernements ont, depuis les 3ème et 4ème Conférences au Sommet de notre Traité, décidé de la mise en œuvre de projets dont les plus emblématiques sont la construction de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu’à Tambao, l’approvisionnement du Burkina-Faso en électricité à partir de la Côte d’Ivoire, la fluidité du trafic et la libre circulation des personnes et des biens, la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou, etc. », a rappelé le Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thiéba, avant de se féliciter que la plupart de ces projets aient enregistré des avancées significatives dans leur mise en œuvre.

« Nous devons rester vigilants pour assurer la vitalité de notre amitié qui repose sur un engagement profond de nos Etats ; c’est pourquoi, le Traité d’Amitié et de Coopération doit toujours être porteur de projets et d’espérance », a-t-il exhorté.

Même perception pour son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, pour qui, la rencontre entre les deux exécutifs est une occasion pour évaluer le niveau d’exécution des recommandations et orientations diligentes du Vème TAC. C’est aussi un cadre, poursuit-il, pour scruter et harmoniser les vues sur les événements majeurs ayant marqué la marche des deux pays durant l’année écoulée, notamment le phénomène terroriste.

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux se sont poursuivis à huis clos. Le résultat des travaux sera soumis aux Chefs d’État, demain, mardi, 18 juillet 2017.

O.L.O

Lefaso.net