Barrage de Samendeni : Les bailleurs de fonds du PDIS effectuent une 7e mission de supervision

La mise en place du barrage de Samendeni a eu des répercussions sur les anciens résidents réinstallés sur plusieurs sites d’accueils.

Le projet a donc engendré de nombreux travaux et réalisations en compensation. Il s’agit entre autres de constructions de dispensaire, d’écoles, de routes…

C’est dans ce cadre que s’est tenue la septième mission de supervision conjointe des bailleurs de fonds du projet d’intégration de Samendeni à travers des visites.

À l’occasion de ces visites guidées du PDIS, les bailleurs de fonds ont pu constater la construction effective de l’école de Banakorosso, du dispensaire de Diofoloma..

Les bailleurs se sont ensuite rendus au site d’accueil de Diofoloma dont les habitants avaient été les plus touchés par le réaménagement.

La population a confirmé sa satisfaction par rapport à l’exécution des promesses des bailleurs de fonds. Ils sont dotés du minimum à savoir un logement, des écoles, des dispensaires et pour couronner le tout un soutien financier de 1 million 300 fcfa pour chaque foyer pour entreprendre de nouvelles activités.

Le maire de la commune de Karangasso Sambla et président du cadre de concertation des 17 villages affectés par la construction du barrage de Samendeni Aboudramane Ouattara a rassuré que le protocole d’accord avec le gouvernement pour la résolution de la crise de Samendeni a été exécutée et les populations entièrement satisfaites. 90% des points de revendications des populations des 17 points d’accords pour être délocalisés et réinstallés dans de meilleures conditions ont été exécutés.

Après la dernière visite sur le chantier du barrage, le représentant des bailleurs Grégoire Diouf a conclu un bilan positif de cette tournée, vu que 32 milliards avaient été mobilisés pour la délocalisation des anciens résidents du site du barrage. Au niveau du barrage, plus de 98% des travaux ont été réalisés et il serait totalement équipé d’ici la fin de l’année dans trois domaines : irrigation, électricité, alimentation en eau potable.

Selon le secrétaire général du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, Alassoun Sori, depuis la validation du projet il y a 7 ans, les bailleurs se concertent conjointement pour évaluer les difficultés et trouver des solutions. La phase la plus importante reste la valorisation du barrage par un aménagement agricole, industriel, qui sera discuté avec les bailleurs.

Après cette succession de visites, une rencontre s’est tenue entre les partenaires autour de quelques points focaux : l’état de mise en œuvre des recommandations de la 6e mission de supervision conjointe, l’état d’exécution du PDIS (physique, financier) et l’adoption du compte rendu de la mission.

Haoua Touré

Lefaso.net