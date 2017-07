Sécurité : Services Universels se rapproche du public

Après un quart de siècle d’existence, le groupe Services Universels n’est plus à présenter dans le domaine de la sécurité privée au Burkina Faso. Du gardiennage, en passant par le transport de fonds et des valeurs, la gestion externalisée des GAB, la sécurité par procédé électronique (vidéo surveillance, contrôle d’accès), cette société ne cessera de révolutionner le secteur de la sécurité. Soucieuse de renforcer son leadership auprès de sa clientèle, Services Universels a convié le public à découvrir le fonctionnement de l’agence de Ouagadougou, les moyens et dispositifs mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens. C’était ce samedi 15 juillet 2017.

On le sait, la sécurité des personnes et des biens ne se limite pas aux discours, mais exige des ressources humaines et matérielles consistantes pour une lutte continue et quotidienne. Et après plus d’une vingtaine d’années à assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire Burkinabè, Services Universels a bien voulu ‘’dévoiler’’ son secret à sa clientèle.

Sayouba Ouédraogo, Directeur général du groupe Services Universels.

« Nous avons jugé nécessaire de nous engager plus profondément et ce, de manière définitive dans le domaine de la sécurité privée et pour nous, cet engagement passe d’abord par un cadre de travail adéquat. Ce qui nous a amenés à normaliser les locaux de notre agence à Ouagadougou » a signifié Sayouba Ouédraogo, Directeur général du groupe Services Universels.

Ainsi, ce samedi 15 juillet, les partenaires du groupe que sont les industries, les sociétés publiques et privées, les institutions diplomatiques et les banques, sont allées à la découverte des locaux, des matériels et dispositifs déployés pour assurer leur sécurité, ainsi que celle de leurs biens. Les activités en matière de sécurité, de formation et technique étaient exposées en vue de permettre au public de s’imprégner du fonctionnement de l’entreprise.

Et le Directeur général de renchérir que la présente journée portes ouvertes vise à renforcer le partenariat entre le public et les services de sécurité privée. En effet, dit –il : « Le secteur de la sécurité privé au Burkina est souvent mal connu et incompris par le grand public et cette journée portes ouvertes, nous a permis (…) de faire connaitre à travers notre expérience, quelques fonctionnements régaliens (…) ».

En rappel, Services Universels a été porté sur les fonds baptismaux le 30 mai 1993. Présente dans 45 provinces du Burkina, l’entreprise déploie près d’un millier d’agents sur toute l’étendue du territoire burkinabè. Le groupe a son siège social à Bobo Dioulasso.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net