Décès de Safiatou Koné : Programme des obsèques

Les grandes familles :

Koné,Soma,Soulama,Traoré,Sirima,Héma,Ouattara,Ouattara-Héma,Hilou,Dao, Bayoulou, Youin, Konate, Coulibaly à Siniéna, Banfora, Bobo-Dioulasso, Safané, Ouagadougou, Bouaké ,Katiola, Dimbokro, Daloa, Abidjan, Paris et New York ;

La famille de Feu El Hadj Koné Tounga Issiaka à Accart-Ville/Bobo-Dioulasso ;

SOMA Nyanto Dramane à Banfora ;

Ahmed Mamadou Koné, Journaliste, Président de l’Observatoire Burkinabè des Médias (OBM), ses frères et sœurs ; Assita, Drissa, Mamou, Mariétou, Aïcha, Soumaïla, Awa, Samba, Abdou, Adama, Abroulaye, Maïmouna et Yacouba ;

Les oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, petits fils et petites filles de la défunte ;

Les familles-alliées ;

Ont la profonde douleur de vous annoncer la perte cruelle de leur fille, nièce, sœur, cousine, tante et grand-mère,

SAFIATOU KONE,

précédemment sage-femme en service au CMA de Pissy.

Décès survenu à l’âge de 55 ans le samedi 15 Juillet 2017 peu avant minuit, à l’hôpital Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, par suite de maladie.

La levée du corps aura lieu le lundi 17 Juillet 2017 à 10h00 à la Morgue de l’Hôpital Yalgado, pour le domicile de la défunte à Pissy, derrière le siège de l’ONEA.

L’inhumation est prévue ce même jour à 14h au cimetière municipal de Gounghin et le doua immédiatement après.

Du fond du cœur, la grande famille KONE et les familles alliées, expriment leur gratitude aux jeunes et aux aînés du quartier, aux parents, amis, collègues et connaissances, pour leur soutien multiforme. Ils remercient les agents du ministère de la santé, notamment ceux des services hospitaliers, et tous les collègues de la disparue.

DIEU VOUS LE RENDE AU CENTUPLE ! QU’ALLAH TOUT-PUISSANT FASSE MISERICORDE A NOTRE CHERE SAFIATOU KONE.