Décès de Mme Madeleine Aminata SAWADOGO, née KANAZOE : Remerciements et faire-part

« Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, 25-26

Les grandes familles SAWADOGO, LAGUEMVARE, TIENDREBEOGO, YAMEOGO, TAPSOBA, NANA, OUEDRAOGO, COMPAORE, KAFANDO, à Goué, Gomsaya, Zongo, Katinga, Voaga, Taonsgo, Ouagadougou et Abidjan.

Les enfants de la défunte : Vincent, entrepreneur en Côte d’Ivoire ; Jean Marie, journaliste-communicateur au Premier ministère ; Jerôme, imprimeur en Côte d’Ivoire ; Elisabeth et Nathalie, commerçantes à Ouagadougou ; Agathe à la Paroisse Saint Etienne de Koumassi à Abidjan ; Roselyne, commerçante à Abidjan.

La famille KANAZOE à Voaga Gounghin, Ziniaré, Tanguiga, Ouagadougou : Lassané, Issaka, Hamado, Inoussa, Nankoa, Awa, Mariam.

DIPAMA Bernadette à Pissy Ouagadougou et enfants ; KABORE Thérèse à Goué et enfants ; les enfants de feu Sawadogo Abel à Goué ; Sœur OUEDRAOGO Marie Joseph de la Congrégation Notre Dame de la Paix en Côte d’Ivoire ; NANA Barthélémy à Pissy Ouagadougou ; TAPSOBA André et KAFANDO Alphonse à Tanghin Ouagadougou.

Les familles alliées : KOLEA, TIENDREBEOGO, BAMBARA, TRAORE, ZARE, DIALLO, ILBOUDO, YAMEOGO, KARGOUGOU, à Yako, Abidjan, Ouagadougou, Manga, Garango, Bobo-Dioulasso.

Les petits-enfants et arrières petits-enfants, sont très touchés par les nombreuses marques de compassion, de soutien et de solidarité lors de la maladie, du décès le 17 juin 2017 à la clinique Notre Dame de la Paix et de l’inhumation le 20 juin 2017 à GOUE de leur fille, sœur, mère, tante, belle-mère, grand-mère et arrière grand-mère :

Madeleine Aminata SAWADOGO, née KANAZOE dans sa 86ème année

Ils adressent leurs sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin ont apporté leur soutien spirituel, moral, matériel et financier lors de cette douloureuse épreuve. Les remerciements vont particulièrement à :

au personnel du Premier ministère ;

Son Eminence le Cardinal Philippe Ouédraogo ;

au Secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale et son personnel ;

l’Abbé OUEDRAOGO Paul, Directeur de TV Maria et de Radio AVE Maria et son personnel ;

l’Abbé DAKISSAGA Paul, curé de la Paroisse de Guiloungou ;

l’Abbé GAMPENE Thierry, curé de la paroisse St Guillaume de Tangê ;

l’Abbé ZONGO Isidore, curé de la paroisse Notre Dame de la Patte d’oie ;

l’Abbé SIMPORE Martin, curé de la paroisse Sacré cœur de Donsin ;

l’Abbé NACOULMA Marcel, aumônier principal des lycées et collèges ;

au Président et aux membres de la CCB Saint marc de Sambin, sa chorale et catéchistes ;

aux Franciscains de la Paroisse Saint Etienne de Koumassi à Abidjan ;

aux légionnaires de Marie de la CCB de Sambin ;

la chorale Sainte Cathérine d’Alexandrie de Bendogo ;

la jeunesse du village de Goué et des villages environnants ;

aux délégations de structures publiques, privées et institutions ;

aux voisins de Sambin Nongr-Massom ;

aux amis, collègues, connaissances et beaux-parents.

Aux bienfaiteurs anonymes et à tous ceux dont les noms n’ont pu être cités.

Puisse Dieu Tout-Puissant, récompenser chacun abondamment pour ses bienfaits. Qu’il accepte dans sa miséricorde, toutes les prières élevées pour le repos de l’âme de la regrettée.

Ils vous informent que des messes seront dites pour le repos de l’âme de la défunte conformément au programme suivant :



Ce communiqué tient lieu de remerciement et faire-part.

Union de prière