Décès de Paul Tiga BINGBOURE : Faire-part

A vous tous qui l’avez connu et aimé, à vous qui l’avez accompagné à sa dernière demeure le 1er Juillet 2017, son épouse Delphine BINGBOURE née OUEDRAOGO, ses enfants (Jean Mathieu, Joachim ; Justin, Emile, Jacques-Marie, Léon, Pélagie Justine, Abel, David et Victorien), ses petits-enfants et toute la grande famille à Komsiliga, Niandeghin et Kwentou, vous réitèrent leur sincère gratitude pour vos prières et vos soutiens multiformes lors de ce douloureux évènement.

Ils remercient :

L’Archevêque de Bobo : Monseigneur Paul OUEDRAOGO,

Le vicaire Général de Bobo l’Ab Sylvestre SANOU,

Le curé de la Paroisse Cathédrale de Bobo : Abbé Anatole KERE, son équipe ainsi que la Fraternité Sacerdotale des Prêtres Africains de Bobo et tout le Presbyterium.

Le curé de la Paroisse Sainte Famille de Tunuma : Abbé Anselme SANOU, son équipe ainsi que la Communauté Chrétienne Paroissiale,

Les religieux et religieuses des congrégations de Bobo,

Les laïcs des communautés paroissiales de Bobo et des diocèses voisins.

Leur reconnaissance va à l’endroit de :

Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre et son personnel,

Monsieur Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement et son personnel,

Monsieur L’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique et son Personnel,

Monsieur Le Gouverneur de la Région des Hauts-Bassins et son personnel,

Monsieur Le Secrétaire Permanent des Engagements Nationaux et des

Programmes d’Urgence et son Personnel,

Monsieur le Député Alfred SANOU,

Sa majesté le Chef de Canton des Bobo-Madarè et sa délégation,

Sa majesté le Naba Boulga 2 de Komsilga et sa délégation,

Monsieur le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air et son Personnel,

Monsieur le Commandant de la 2ème Région Militaire et son Personnel,

Monsieur le Commandant de la 2ème Région de Gendarmerie et son Personnel,

Monsieur Le Commandant du 25ème Régiment de Parachutistes Commando et son Personnel,

Monsieur Le Commandant de la Base Aérienne 210 de Bobo,

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier universitaire Souro SANOU et son personnel,

Monsieur le Directeur Général du Budget et son personnel,

Monsieur Le Maire de Komsilga et son conseil municipal,

Monsieur Le Directeur du CMA de Dô et son personnel,

Madame La Directrice de la R.T.B.2 et son personnel,

Les Enseignants du CEG de Baré,

Les Agents Financiers de la Promotion 2004-2006 de l’ENAREF,

Les Familles Alliées SANOU à Bobo et Toukoro ; ZOUNGRANA à Sabcé et Bobo ; OUEDRAOGO à Bobo, Ziniaré et Kampti, SAMA à Bobo ; SOULAMA à Bobo ; TIENDREBEOGO à Toécé ; COMPAORE à Kombisiri ; ILBOUDO à Ipelsé ; YAMEOGO à Koudougou ; NONGUIERMA, ILBOUDO, KALMOGHO, ZAKSONGO, NACOULMA, KABORE, TAHITA à Ouaga et Bobo,

Les ressortissants de Komsilga à Bobo Dioulasso.

Dans l’incapacité de citer tous les noms, puisse Dieu rendre à chacune et chacun le centuple de ses bienfaits.

La messe de quarantaine aura lieu le Dimanche 13 Aout à l’église Sainte Famille de Tunuma à 7h30. Elle vous informe par ailleurs que des messes de requiem seront dites à son intention tous les dimanches alternativement dans les églises de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso jusqu’à la messe anniversaire.

.

« Seuls vivent les morts dont on chante encore le nom ».

Que par la Miséricorde de Dieu, l’âme de M’Ba-Polé, Papa Paul BINGBOURE, repose en Paix.

AMEN !