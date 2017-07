Travail des enfants au Burkina : Un système de surveillance validé à Dédougou

LEFASO.NET | Tiga Cheick SAWADOGO • samedi 15 juillet 2017 à 07h10min

Le phénomène du travail des enfants a la peau dure, les acteurs de lutte bandent davantage les muscles. Le ministère en charge du travail, avec l’appui du projet R-CLES (Reducing child labor through education and service), a validé ce vendredi, 14 juillet 2017 à Dédougou (Boucle du Mouhoun), un rapport d’évaluation de la phase pilote du Système de surveillance du travail des enfants au Burkina Faso. Les acquis et les insuffisances de cet instrument, mis en en œuvre dans la région de la Boucle du Mouhoun pendant six mois, ont été décelés pour l’améliorer en vue de son extension dans les autres régions du pays.