228e anniversaire de la France : ‘’ La France et le Burkina sont liés par le destin ‘’, dixit le diplomate, Xavier Lapeyre de Cabanes

La nation française a commémoré le 228e anniversaire de son accession à l’indépendance ce vendredi, 14 juillet 2017. Occasion de recueillements, cette halte marque deux dates importantes dans l’histoire du peuple français : le 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille et le 14 juillet 1790, la fête de la fédération. A la représentation diplomatique de la Française au Burkina, autorités burkinabè et ambassadeurs et responsables d’institutions internationales accrédités au Burkina se sont joint aux Français pour magnifier cet anniversaire.

Arrivé en septembre 2016, Xavier Lapeyre de Cabanes préside son tout premier 14-Juillet, en tant qu’ambassadeur accrédité au Burkina. Occasion pour lui de dresser le bilan de ses dix mois de séjour au pays des hommes intègres qui, dit-il, ont été riches en visites. Le diplomate se réjouit de la bonne coopération bilatérale entre les deux pays. « Nous sommes l’un des premiers partenaires du Burkina Faso. Et si nous tenons à notre place de premier partenaire, ce n’est pas pour la joie d’être en haut d’un podium, mais parce que notre destin est lié à celui du Burkina », a déclaré l’ambassadeur français dans son discours. « C’est pourquoi, la réussite de la conférence de Paris pour le financement du PNDES (Plan national de développement économique et social, ndlr) nous tenait à cœur. Il nous reste à accélérer la mise en œuvre de ce plan et la France est naturellement prête pour ce qui la concerne », a-t-il poursuivi.

En plus du secteur de la sécurité, la France appuie le Burkina dans son programme de développement. Et pour Xavier Lapeyre de Cabanes, la France n’a pas autre priorité que d’aider le Burkina à mettre en œuvre sa propre politique de développement et les priorités pour l’instant sont le PNDES et le plan d’urgence pour le Sahel. « Les prévisions d’engagement financier français pour le PNDES sont de l’ordre de 450 millions d’euros (environ 260 milliards de francs CFA) », a indiqué l’ambassadeur.

Pour ce qui concerne la coopération entre la France et l’Afrique, l’ambassadeur français affirme qu’une nouvelle page s’est ouverte aux mois de mai et juin avec l’élection d’Emmanuel Macron, mais le récit ne sera pas fondamentalement modifié. Il a insisté en ajoutant que ‘’le continent sera ou restera une priorité diplomatique pour la France et plus précisément la région sahélienne où le président de la république s’est déjà rendu deux-fois’’.

Xavier Lapeyre de Cabanes s’est également réjoui de la collaboration des troupes françaises avec les armées burkinabè et malienne dans la lutte contre le terrorisme. « Le président de la république l’a confirmé, la France restera aux côtés de ses partenaires du Sahel aussi longtemps qu’il sera nécessaire » a rappelé l’ambassadeur français.

Pour le ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur, Alpha Barry, la France s’est engagée à accompagner le Burkina en matière de sécurité, mais aussi de développement. Il a, par ailleurs, relevé qu’une annonce a été faite récemment à Bamako (au Mali) par le président français pour l’installation d’un représentant régional de l’AFD (Agence Française de Développement) à Ouagadougou pour le G5 Sahel. ‘’Une très bonne nouvelle’’, a accueilli Alpha Barry.

La fête du 14-Juillet est une commémoration de deux dates importantes dans l’histoire de la France : « le 14 juillet 1789 qui marque la prise de la Bastille, prison où les gens étaient enfermés avant condamnation et parfois sans qu’ils ne soient jamais condamnés. C’était un peu le symbole d’un pouvoir autoritaire et loin de respecter le droit. La prise et la destruction de la Bastille est un moment important dans le début de la révolution. La deuxième date que nous célébrons, c’est le 14 juillet 1790 qui est la fête de la fédération, la réunion de tous les citoyens français autour du roi pour fêter », a expliqué le représentant de la France au Burkina, Xavier Lapeyre de Cabanes.

Maxime Jean-Eudes BAMBARA (Stagiaire)

Lefaso.net