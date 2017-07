Hôpital Saint-Camille de Ouagadougou : Un bloc opératoire est désormais disponible

Afin de contribuer à une meilleure prise en charge des patients, l’hôpital Saint-Camille de Ouagadougou (HOSCO) s’est doté d’un nouveau bloc opératoire. L’inauguration de l’infrastructure a eu lieu ce vendredi, 14 juillet 2017 en présence du Chef de l’Etat, Roch Kaboré, et de plusieurs autorités politiques et religieuses.

C’est ce jour, 14 juillet 2017, fête patronale de Saint-Camille de Lellis, patron des Caméliens et des malades, que la direction de l’Hôpital Saint-Camille de Ouagadougou a choisi pour inaugurer son nouveau bloc opératoire. De façon simultanée, ont été aussi lancés les travaux des annexes techniques comprenant une buanderie pour l’hôpital, un local de production d’oxygène et quatre autres fluides médicaux. Prestation de chants religieux, allocutions, bénédictions de l’infrastructure, visite guidée, coupure du ruban, signature du livre d’or par le président du Faso ont été les temps forts de cette belle cérémonie. En effet, c’est grâce à une donation de la présidente de la Fondation Pietro Annigoni, et Consul honoraire du Burkina à Florence, Rosella Annigoni, que les travaux de construction du bloc ont pu démarrer en 2013.

D’un coût global de deux milliards de francs CFA, cette infrastructure qui promet de démarrer ses services à partir du 1er octobre 2017, vient, selon le directeur général de l’hôpital, Père Paul Ouédraogo, renforcer le bloc existant de la maternité et celui de l’ophtalmologie fonctionnels depuis deux ans. Egalement, le premier responsable de l’hôpital a précisé que ce bloc, doté de trois salles opératoires, quarante-quatre lits d’hospitalisation, une salle de réveil et une salle de réanimation à six lits, permettra de réaliser la chirurgie spécialisée en faveur des malades sans discrimination de religion ni de sexe.

« La présente infrastructure que nous inaugurons a les éléments de base pour démarrer en fin septembre comme prévu, mais pour être pleinement fonctionnelle, elle devra être complétée par l’installation d’un ascenseur pour les malades, de six cents panneaux solaires prévus sur les toits en vue d’abaisser les coûts de gestion et pour diversifier les sources énergétiques de l’hôpital, de l’aménagement d’un espace pour les parents et accompagnants des malades, de l’acquisition d’un amplificateur de brillance…, le gap financier est estimé à 650 000 000FCFA », a expliqué Père Paul Ouédraogo.

A la question, pourquoi attendre jusqu’en fin septembre pour démarrer les activités du bloc chirurgical ? Le directeur général de l’HOSCO répond : « Le bloc est déjà opérationnel, nous avons voulu donner du temps à notre personnel local pour qu’il puisse bénéficier d’un accompagnement par rapport à l’utilisation des nouvelles technologies qui ont été mises en place dans le bloc. Ainsi, il ne mettra pas en danger la vie des patients. C’est ce qui explique ce décalage ».

Le président du Faso, Roch Kaboré, a, quant à lui, salué l’action des Caméliens et de l’église Catholique pour avoir apporté leur contribution à la santé des Burkinabè. « Je voudrais simplement dire que la réalisation de ce bloc opératoire est une victoire sur la maladie », a lancé le Chef de l’Etat, patron de la cérémonie. Il a également saisi l’occasion pour saluer le consul Honoraire du Burkina-Faso à Florence, Rosella Annigoni, pour son engagement car, dit-il : « ce n’est la première fois qu’elle agit dans ce domaine au Burkina et particulièrement à l’hôpital Saint Camille de Ouagadougou. Elle a participé à la mobilisation des ressources et je voudrais la saluer pour ce travail qu’elle a accompli avec abnégation », a-t-il révélé.

Rosella Annigoni a, en ce qui lui concerne, fait savoir qu’elle a opté depuis une vingtaine d’années, de faire du Burkina son cher pays. Son souhait est de voir que le bloc opératoire contribue efficacement à soulager toute douleur, à tarir à la source toute larme et à bercer toute détresse.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net