La chronique du coach : Et si le succès consistait aussi à désapprendre !

Amis lecteurs du Faso.net, amis entrepreneurs, nous pensons souvent qu’il nous manque tellement de choses ou que nous devons faire plus de choses, travailler plus, avoir plus d’argent, avoir plus de personnel….Et si le succès consistait d’abord à faire moins. Oui, s’occuper moins, dépenser moins, courir moins ou tout simplement désapprendre….pour réapprendre !

Êtes-vous prêts à désapprendre, pour réapprendre ?

« L’éducation consiste principalement en ce que nous avons désappris » Mark Twain

Alors avant de lire la suite de cette chronique, arrêtez-vous un instant et faites une liste que nous ne faisons pas souvent : Faites la listes des 05 choses, activités, habitudes…que vous voulez arrêter de faire pour être le succès que vous voulez être. Je me demande si le besoin de désapprendre figure dans l’un de vos plans pour un plus grand succès !

Le succès dans la vie consiste, beaucoup plus, à désapprendre qu’à acquérir de nouvelles informations ou connaissances.

Le succès consiste finalement à remplacer les habitudes de penser et de se comporter qui ne sont pas en harmonie avec les meilleurs résultats que vous aimeriez voir dans votre vie par de nouvelles façons de penser et de se comporter.



Albert Einstein disait, « la folie, c’est faire toujours la même chose et s’attendre à un résultat différent »

Le Changement devient donc indispensable pour faire de votre vie un véritable succès.

Cher leader, le succès, donc la performance, tout comme l’échec (la contre-performance), n’est qu’un résultat, un produit, une conséquence.

Pour agir sur une conséquence il faut en trouver la cause profonde.

Quelle est la cause profonde de chaque résultat dans notre vie ?

Les résultats (Succès ou Echec) dans notre vie, sont la partie émergée de l’iceberg, ce que tout le monde voit.

Mais quelles sont les causes immédiates des résultats dans notre vie ?

Ce sont nos actions et nos comportements

Chaque action produit un résultat ; que nous en soyons conscients ou non. Il y a un résultat (voulu ou non) de chaque action.

Si agir est la cause immédiate de ce que j’obtiens dans la vie, qu’est-ce qui me fait agir d’une façon ou d’une autre ? C’est notre attitude



« Notre attitude et non notre aptitude détermine notre altitude. » Disait Zig ZIGLAR.

L’attitude plus que l’aptitude est la cause de tout succès.

Mais de quoi dépend fondamentalement notre attitude ?

Notre attitude dépend de nos sentiments et émotions

Essayer de penser à quelque chose de triste et sourire dans le même temps. C’est juste impossible.

Cette attitude qu’est le sourire ne peut être exécutée que si les sentiments et les émotions ressenties commandent un sourire.

Cela nous conduit directement à la question suivante. D’où proviennent nos sentiments et émotions ?

Ils découlent de nos pensées ou/et idées

Fermez les yeux, ….. Et, imaginez,……

Imaginez-vous sur l’ile de la Réunion, où la mer est bleue, Il y a du sable fin à perte de vue, il fait beau, l’air est frais….

Ces pensées-là produisent des sentiments et émotions tels que la joie, l’exaltation

Par contre si j’avais dit, imaginez-vous à un cimetière, lors de l’enterrement d’un de vos meilleurs amis, le sentiment produit aurait été la tristesse.

Nos pensées sont des semences qui produisent leurs fruits selon leurs espèces.

S’il est vrai que nos pensées peuvent être « altérées » par ce à quoi nous nous exposons dans une journée, elles dépendent surtout de ce qui forme un système de conviction. C’est à dire les Croyances

Pour le meilleur ou pour le pire, nos croyances gouvernent nos pensées.

Une croyance est une conviction tellement ancrée que sa véracité ou sa validité n’est plus questionnable, ni discutable.

Une fois cette prise de conscience effectuée, sur quel critère devons-nous faire nos choix ? Vos choix seront fonction de vos valeurs.

Les valeurs sont différentes des croyances en ce sens que les valeurs, c’est ce qui représente votre authenticité, ce que vous êtes au fond de vous. Ce que vous défendez corps et âme.

« Sans valeurs clairement définies, vous courrez le risque de vivre une vie pleine de réalisations peut être mais une vie d’insatisfaction. »

Changer sa vie pour le meilleur revient donc à faire des résultats que nous obtenons, des performances.

Imaginez que vous ayez une voiture qui ne vous donne pas la puissance motrice nécessaire que vous voulez. Allez-vous changer les phares ou les pneus ? Et pourquoi pas la peinture ? De toute évidence, NON !

Donner un coup de peinture à votre vie comme changer d’employeur, changer de conjoint, changer de ville ou même de pays ou de continent…est-il vraiment la bonne solution ?

Pour transformer vos résultats en performances, il faut agir sur les causes en opérant les 7 Changements indispensables que voici :

1. Identifiez vos valeurs pour ajuster vos pensées

2. Changez vos pensées pour changer vos croyances

3. Changez vos croyances pour changer d’espérances

4. Changez vos espérances pour changer d’attitude

5. Changez votre attitude pour changer votre comportement

6. Changer de comportement changera vos performances

7. Changer de performances changera votre VIE

Le changement requiert de quitter une zone de confort ; si le changement ne produit pas l’inconfort, cela implique que le changement opéré n’est probablement pas un VRAI CHANGEMENT.

