TAC 2017 : Le CAMJBCI invite les ivoiriens du Burkina à un accueil chaleureux au président Alassane Dramane Ouattara

Ceci est une déclaration du Collectif des Associations et Mouvements de Jeunesse Burkinabè en Côte d’Ivoire (CAMJBCI) à l’occasion du VIème Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina-Faso (TAC) qui se tient du 13 au 18juillet 2017 à Ouagadougou.

Du 13 au 18 Juillet 2017, se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso, le VIe Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC 2017) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina-Faso. Le Collectif des Associations et Mouvements de Jeunesse Burkinabè en Côte d’Ivoire (CAMJBCI) salue, encourage et soutient ce bel exemple de coopération sud–sud entre nos deux Nations.

Par ailleurs, souhaitons-nous la consolidation des liens multiséculaires entre nos deux peuples frères et amis afin de renforcer davantage l’axe Ouagadougou - Yamoussoukro.

Fort de tout ce qui précède, le Collectif des Associations et Mouvements de Jeunesse Burkinabè en Côte d’ Ivoire (CAMJBCI) invite le peuple burkinabè, les amis de la Côte d’Ivoire, la diaspora ivoirienne vivant au Pays des Hommes Intègres à réserver un accueil chaleureux à l’illustre hôte, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire ainsi qu’à toute la délégation qui l’accompagne (le président ivoirien est attendu à Ouagadougou dans la matinée de lundi,17 juillet 2017, ndlr).

VIVE L’AMITIE ET LA COOPERATION IVOIRO-BURKINABE !!!!!

CAMJBCI : « Ensemble, Nous sommes Encore Plus Forts ».

Fait à Abidjan, le 14 Juillet 2017

Pour le CAMJBCI