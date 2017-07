50e anniversaire de la LONAB : Un geste à l’endroit des détenus de la MACO

Ambiance de fête ce jeudi 13 juillet 2017 à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO). Et pour cause, la LONAB, dans le cadre de la célébration de ses 50 ans a réhabilité l’infirmerie de la prison et procédé à une remise de don composé de matériel médical, des consommables, des médicaments, des produits d’entretien et du matériel pour travaux d’intérêt commun, le tout estimé à 80 millions de F CFA.

La réhabilitation de l’infirmerie a permis de faire passer le nombre de lits d’hospitalisation de trois à neuf, tout en tenant compte de la question de genre. De quoi permettre d’améliorer un tant soit peu la qualité des soins et réduire du même coup la mortalité au sein de la prison, se réjouit Claude N. Ouédraogo, directeur de la MACO qui précise « De par le passé, l’infirmerie recevait en consultation près de 60 détenus avec trois lits d’hospitalisation. En 2016, la MACO a enregistré 15 décès et pour l’année en cours, les statistiques indiquent une diminution du nombre de décès, ce qui est surement dû à l’amélioration de la prise en charge sanitaire. »

Pour Simon Tarnagda, directeur général de la LONAB, ce geste de la nationale des jeux est normal parce que « Etre détenu, ce n’est pas être un damné de la terre. Etre détenu ne prive pas d’un minimum de dignité humaine, être détenu ne veux pas dire ne pas avoir droit à la santé. Etre détenu ne veut pas dire qu’on n’est pas potentiellement utile au pays (...) La situation était telle que quand nous avons visité l’infirmerie, il était indispensable de les soulager en améliorant les conditions de soins. »

Geoffroy Yogo, directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire a pour sa part tenu à remercier la LONAB pour les efforts qu’elle fournit pour l’humanisation de la MACO. « . La santé des détenus nous préoccupe beaucoup, c’est pourquoi nous fournissons des efforts avec l’appui de nos partenaires. L’appui de la LONAB de ce jour vient contribuer à cela, afin que nous puissions non seulement honorer nos engagements envers la communauté internationale, parce que la santé est un droit et assurer la dignité humaine des détenus. C’est pourquoi nous sommes réconfortés par ce don de la LONAB qui va soulager l’administration dans ses efforts d’amélioration des conditions des détenus. »

Sentiment partagé par le représentant des détenus qui a aussi tenu à remercier la LONAB au nom de ses codétenus pour avoir pensé à leur santé. Ils n’ont d’ailleurs pas manqué de souhaité joyeux anniversaire à la LONAB.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net