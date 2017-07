CHU-YO : Meditek soulage les patients du service d’hémodialyse

Deux générateurs, plus un lot de consommables de 200 kits, ce matériel médical d’une valeur de 32 millions de francs CFA, a été offert ce jeudi 1 3 juillet, au service d’hémodialyse du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO).L’œuvre est de la société Meditek, représentant exclusif du laboratoire BBRAUN au Burkina Faso, une entreprise allemande spécialisée dans le domaine médical, notamment la fourniture de matériel, de consommables médicaux et de moteurs chirurgicaux.

Pauvre comme riche, nous sommes tous susceptibles de souffrir de ce mal tant redouté. ‘’L’insuffisance rénale, personne n’y échappe’’. Et pour la société Meditek, « Le malade, c’est peut-être nous, vous » a souligné Dr François Ouédraogo, pharmacien responsable de Meditek.

Robert Sangaré, DG CHU-YO

Consciente de la prise en charge couteuse de cette pathologie pour le patient, Meditek a bien voulu laisser parler son cœur. « Un seul générateur acheté directement, coûte entre 20 et 25 millions, le coût du fauteuil varie entre 3 à 4 millions, l’attelage tourne autour de 25 millions. Un seul kit varie entre 40 000 et 50 000 francs CFA. Même dans les pays développés, sans la solidarité, sans l’apport des firmes, c’est difficile pour un individu de pouvoir seul, faire face à la dialyse » a noté le Directeur général de l’hôpital, Robert Sangaré, soulignant que la prise en charge de la dialyse repose sur des investissements couteux.

Désiré Nikièma, DG Meditek

Présent au Burkina depuis 2010, Meditek, le représentant exclusif de BBRAUN, a entendu le cri de cœur de l’hôpital Yalgado. « Cette entreprise (BBROUN) vieille de 180 ans, n’a pas hésité un instant à confirmer la possibilité de mettre à la disposition du CHU-YO, ces 2 générateurs flambant neuf avec un lot de consommables (…). Et pour que ces équipements soient bien utilisés, nous avons procédé à la formation des techniciens et infirmiers qui interviennent dans le centre de dialyse » a signifié Désiré Nikièma, Directeur général de Meditek. A l’occasion, un technicien du laboratoire BBRAUN est présent à Ouagadougou pour la formation du personnel. Et déjà, les appareils sont fonctionnels.

« Un grand ouf pour Yalgado »

Ce sont au moins, 42 dialyses supplémentaires qui seront assurés par semaine, avec l’arrivée de ces nouveaux appareils. « C’est un accompagnement complet pour toute la durée de vie des appareils. Ce matériel va permettre de soulager un tant soit peu, la vie de ces patients qui ont besoin de dialyse et dont on n’arrive pas à assurer, parce que les appareils ne sont pas suffisants à faire le nombre de dialyse préconisés » a indiqué François Ouédraogo, pharmacien responsable de Meditek, soulignant qu’une équipe locale a été formée pour assister l’Hôpital pour tous les besoins liés au fonctionnement des appareils.

Et le DG de yalgado de soutenir que : « C’est un vrai soulagement pour Yalgado. Il nous faut actuellement entre 80 et 100 générateurs. On avait une trentaine et la Lonab vient de nous en offrir 10, on a reçu deux aujourd’hui et avec la surexploitation, on peut être mettre en marche entre 20 et 25 appareils en même temps. C’est un gros ouf pour nous » a-t-il dit, précisant que certains cas nécessite 3 séances de dialyse par semaine.

Du côté de Meditek, on ne compte pas en rester là. « C’est un début et nous sommes tout à fait disposés, si c’est possible, à équiper l’hôpital .On a déjà évoqué la réflexion avec le laboratoire et je pense que si tout se passe bien, on pourra encore venir en aide à nos parents et à nous-mêmes » a promis François Ouédraogo.

Ce fut également l’occasion pour le DG de Yalgado d’interpeller les jeunes. « J’en profite pour conseiller les jeunes, avec tout ce qu’on consomme, alcool, boissons frelatés, médicaments de rue, etc. . Quand les malades arrivent aux urgences, 60% sont atteintes d’insuffisance rénale » a-t-il conclu.

Nicole Ouédraogo

