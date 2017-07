QNET reconduit son partenariat avec le Manchester City Football Club

L’entreprise leader dans la vente directe, QNET, a reconduit son partenariat avec l’équipe de la “Premier League” anglaise, Manchester City FC, pour trois années supplémentaires. Cette prolongation signifie que QNET reste le Partenaire Vente Directe Officiel jusqu’en 2020.

QNET est une entreprise de vente directe internationale, filiale de QI Group. Ce partenariat permet ainsi à l’entreprise d’étendre et d’affirmer encore plus sa présence à l’international, tout en créant de nouvelles plateformes marketings.

Au sujet de ce partenariat, Trevor Kuna, CEO de QNET , nous dit : « Nous sommes absolument ravis de poursuivre ce partenariat avec Manchester City FC. Nos deux marques entretiennent d’excellentes relations, et nous sommes sur la même longueur d’ondes : relever toujours plus de défis pour atteindre le succès. Le renouvellement de ce partenariat nous permet d’interagir toujours plus avec nos différentes communautés tout en maintenant des liens forts avec nos marchés phare en Asie, en Afrique, au Moyen Orient et en Europe »

Quant à Damian Willoughby, Responsable des Partenariats pour le club anglais, il commente :

“Nous sommes vraiment heureux qu’un partenaire renouvelle son partenariat avec le club, d’autant plus que nous sommes deux marques en croissance continue et durable et nous disposons tous deux de tous les outils pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans les années à venir. Le club débute une nouvelle saison très importante du Championnat d’Angleterre, et nous avons donc une opportunité unique de créer des liens avec nos fans dans le pays et à l’international afin de créer tous ensemble des souvenirs inoubliables ! »

À propos de QNET :

QNET est une entreprise de vente directe leader sur le marché asiatique qui offre une large gamme de produits améliorant la qualité de la vie. Ces produits sont proposés aux clients et aux distributeurs dans plus de 100 pays à travers sa plateforme de commerce électronique propriétaire. L’entreprise dispose également d’environ 25 bureaux et agences dans le monde entier et de plus de 50 revendeurs, en sus des établissements ou franchisés locaux présents dans un certain nombre de pays.

Etablie à Hong-Kong en 1998, QNET est membre de l’Association de Vente Directe de Malaisie, de Singapour, des Philippines et d’Indonésie. QNET fait également partie, entre autres, de l’Association des Produits Alimentaires de Santé et de l’Association de l’Industrie des Compléments de Santé de Singapour.

QNET est un sponsor sportif de premier plan dans le monde entier, dans les domaines du football, du badminton et d’autres sports. QNET exprime ainsi sa conviction que la volonté, la passion et le travail d’équipe sont des qualités qu’elle partage avec le monde du sport. QNET a récemment conclu un nouvel accord de partenariat de trois ans avec le club de football de Manchester City, en qualité de partenaire officiel de vente directe.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web QNET sur www.qnet.fr

Contact presse :

Hélène Calas - Blue Lions CIV – helene@bluelions.com - +225 79 04 12 25