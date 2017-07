Cinquième Séminaire de formation spécialisée en légistique

- Objectif de la formation

Renforcer les capacités des départements ministériels, des institutions, des organismes privés ou internationaux dans la production des normes législatives et réglementaires, et l’évaluation de leur application.

- Publics cibles

• Hauts cadres de l’administration, des institutions, et des organismes privés ou internationaux

• Directeurs et chefs de cabinet

• Secrétaires généraux des ministères et des institutions

• Parlementaires

• Administrateurs parlementaires

• Conseillers techniques, experts et chargés de mission

• Magistrats et autres praticiens du droit.

- Formateurs

• Le séminaire est dirigé par l’ambassadeur Mélégué Traoré, Docteur en sciences politiques, président du Centre Parlementaire Panafricain, ancien président de l’Assemblée nationale.

• Animé par des spécialistes de haute facture.

Informations-contacts

CPPA : 00226 25 37 09 00 - 00226 70 23 29 99 - 00226 76 08 61 71

00226 70 26 68 45 - 00226 70 72 38 89

Email : cppa.afrique@gmail.com Site web : www.africa-parliament.org