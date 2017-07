Forum Africallia 2018 : Le comité de pilotage installé

La 5e édition du forum ouest-africain de développement international des entreprises dénommé Africallia se tiendra du 21 au 23 février 2018, à Ouagadougou. Dans le cadre de l’organisation de cette manifestation, la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a procédé à l’installation officielle du comité de pilotage dudit forum, le 13 juillet 2017. Ce comité, présidé par Oumar Yugo, vice-président de la CCI-BF, est chargé d’orienter et de superviser les activités de l’ équipe technique mise en place au cours de la cérémonie de ce jour.

S’inspirant du concept du forum Futurallia créé par la Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne en France, la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a créé le forum ouest-africain de développement des entreprises dénommé Africallia. La première édition a eu lieu en 2010. Ce rendez-vous d’affaires offre aux Petites et moyennes entreprises (PME) de l’Afrique de l’Ouest des opportunités de rencontrer et de nouer des relations avec des entreprises du reste du monde.

"Les quatre premières éditions du forum Africallia ont tenu leurs promesses aussi bien en termes de mobilisation des entreprises que de la qualité des rendez-vous d’affaires organisés. Forte de ces résultats satisfaisants et convaincue de la pertinence de ce forum, la CCI-BF organise, avec l’appui de ses partenaires, la 5e édition du forum Africallia", a rappelé Mamadi Sanon, 1er vice-président de la CCI-BF qui a procédé à l’installation officielle du comité de pilotage.

Pour cette 5e édition d’Africallia, l’objectif est de réunir plus de 400 chefs d’entreprises d’une vingtaine de pays, 48 heures durant, et de leur organiser des rendez-vous d’affaires dans une ambiance conviviale. Pour mener à bien le projet, un comité de pilotage a été mis en place. Il est présidé par Oumar Yugo, vice-président de la CCI-BF. Ce comité est chargé d’orienter et de superviser les activités de l’équipe technique chargée de mettre en oeuvre les activités opérationnelles du projet. Cette équipe est dirigée par un chef de projet ( Félix Sanon) et comprend dix membres.

"Ce comité de pilotage est composé de personnalités assez compétentes. Nous pensons pouvoir, avec beaucoup de sérieux, organiser Africallia 2018. Ce comité aura pour objectif non seulement d’installer les points focaux dans nos ambassades, de stimuler les entreprises aux quatre coins du monde et atteindre l’objectif de 400 entreprises en février prochain au Burkina Faso", a confié Oumar Yugo, président du comité de pilotage d’Africallia 2018. Avant d’inviter les membres dudit comité ainsi que ceux du comité technique à s’investir pleinement pour le succès de la manifestation.

Des points focaux seront installés dans toutes les Chambres de commerce des pays de l’UEMOA.

Moussa Diallo

Lefaso.net

Les membres du comité de pilotage

Président : Oumar Yugo, vice-président de la CCI-BF

Vice-président : Joachim Baky, président de la CODICO/CCI-BF

Membres

Bernard Zougouri, chargé de mission du ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat ;

Honoré K. Kietyeta, directeur de la promotion et du marketing de l’Agence des investissements du Burkina Faso (API-BF) ;

Issa Benjamen Baguian, directeur général de l’Agence de promotion des exportations du Burkina (APEX-B) ;

Boubacar Traoré, secrétaire général de la Maison de l’entreprise du Burkina Faso ;

Issaka Kargougou, directeur général de la CCI-BF